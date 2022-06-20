20.06.2022
16:26
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Мультикультурная Якутия

Айсен Николаев дал старт праздничным мероприятиям Ысыаха Олонхо-2022

20 июня, в Верхневилюйске стартовал XV Ысыах Олонхо-2022. Масштабные праздничные мероприятия традиционно начались с церемонии алгыса – благословения и ритуала кумысопития с участием олонхосутов. Жителям и гостям республики показали театрализованное представление о девяти могущественных богатырях Айыы, которые сотворили в Срединном мире священный кубок Благословения, Мира и Государственности. 

С приветственным словом к многочисленным гостям и участникам Ысыаха Олонхо обратился глава Якутии Айсен Николаев. Ил Дархан отметил огромную значимость древнего эпоса для формирования мировоззрения народа саха. Олонхо во все времена ориентировало людей в вопросах добра и зла, важнейших жизненных ценностей, укрепляло любовь к родной земле, языку и культуре. 

«Мы счастливые люди, которые прошли сквозь века, сохранив свой родной язык и культуру. Благодаря этому, сегодня мы занимаем свое особое место среди других народов России. Мы преклоняемся перед нашей древней культурой, которая сохранила в первозданном виде наш язык, обычаи древнего народа саха», — сказал Айсен Николаев. 

Ил Дархан обратил внимание на то, что проведение целенаправленной работы, в том числе, организация Ысыахов Олонхо, за пятнадцать лет возродили древний якутский эпос. «Наши Ысыахи Олонхо будут продолжаться. Их миссия – объединять людей со всего мира, привлекать внимание к якутской культуре. Мы должны стремиться к тому, чтобы якутское Олонхо служило особой культурной силой России в северных странах мира», — отметил глава Якутии. 

Он подчеркнул, что система государственной поддержки эпического наследия народов Якутии должна развиваться, чтобы поднять якутское Олонхо на мировой уровень. 

Глава Якутии объявил о подписании целевого Указа «Об единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов – носителей традиционного культурного наследия».  

«Этот указ я подписал сегодня перед Ысыахом Олонхо. На поддержку домов Олонхо в улусах из государственного бюджета республики каждый год будет направляться не менее 50 миллионов рублей. Моим указом учреждаются целевые гранты — стипендии Ил Дархана семи лучшим олонхосутам, семи лучшим запевалам осуохая и семи лучшим кузнецам в размере 30 тысяч рублей ежемесячно», — сказал Айсен Николаев. В Якутии создается система Домов Олонхо, объединенная под эгидой строящегося Арктического центра эпоса и искусств. 

По торжественному ритуалу глава республики Айсен Николаев, возвещая начало праздника, поднялся к священному сэргэ и водрузил Ытык Дуоҕа – символ Ысыаха Олонхо.


Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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