Айсен Николаев дал старт межрегиональной экспедиции



Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи дал старт Межрегиональной экспедиции «Путём первопроходцев», участники которой – историки, этнографы, экологи – повторят исторический путь освоения восточных регионов страны.

Экспедиция, стартовав в Костромской области, пройдёт по территории Костромской, Вологодской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и финиширует в г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Следующий этап экспедиции запланирован на 2021 год по территории Якутии, Чукотки, Камчатки и Магаданской области.



Путешествие пройдёт по водно-волоковому маршруту с использованием моторной лодки и внедорожного квадроцикла.

«Четыре столетия назад за жизнь всего лишь одного поколения Российское государство сделало рывок от Урала до берегов Тихого и Северного Ледовитого океанов, и наша республика стала форпостом экспедиций по освоению Сибири и Дальнего Востока, преумножении территории страны», – сказал в приветственном слове глава Якутии.

Экспедиция «Путём первопроходцев» положит начало череде научных и просветительских проектов, рассчитанных на годы вперёд и приуроченных к празднованию 100-летия ЯАССР в 2022 году и 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в 2032 году.

Как отметил Айсен Николаев, одна из важнейших целей мероприятия – изучение и популяризация истории географических открытий на территории региона и страны в целом. По словам Николаева, повторив путь первопроходцев, участники экспедиции внесут свой особый вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока, которое президент России Владимир Путин назвал национальным приоритетом на весь XXI век.



