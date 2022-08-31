Айсен Николаев дал напутствия школьникам из Верхневилюйского улуса

В преддверии Дня знаний в Верхневилюйске глава республики Айсен Николаев встретился со школьниками, в числе которых были и ученики старших классов Верхневилюйского лицея-интерната им. Алексеева, школы им. Баранова.

Ил Дархан дал детям напутствия перед началом нового учебного года и ответил на интересующие ребят вопросы.

«Прошел интересный, душевный разговор. Мы затронули многие темы, но больше всего говорили о любви к своей Родине и патриотизме. Меня очень обрадовал тот факт, что, несмотря на свой юный возраст, ребята очень глубоко и вдумчиво рассуждают на эти важные темы, искренне болеют за будущее нашей страны. Я также поделился с ними своими мыслями о патриотизме. Убежден, что патриотизм и гражданственность — безусловная ценность, основа жизни России, которую мы должны воспитывать в наших детях», — поделился Айсен Николаев.

Дети спрашивали о роли и значимости родного языка и национальной культуры, а также о том, как верно выбрать профессию, делились своими планами на будущее.

Многие из школьников хотят работать в сфере IT. Ил Дархан отметил, что одним из важных этапов для развития этой индустрии является подготовка кадров внутри региона, и тогда выпускники школ смогут получать компетенции, не выезжая из республики.

«Во все времена человеку нужны знания, ведь это ресурс в жизни. Мы их получаем благодаря школе и хорошим учителям. Это помогает нам переосмысливать многие процессы, формировать взгляд на мир, самостоятельно принимать решения. Желаю быть полезными Родине, развиваться, идти вперед», — обратился к собравшимся глава Якутии Айсен Николаев.