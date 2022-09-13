Айсен Николаев: Цифровая зрелость Якутии — на 11-м месте в стране

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел заседание проектного офиса по цифровой трансформации. Рассмотрели реализацию проектов Стратегии цифровой трансформации, которую я утвердил в конце августа и цифровизацию в сфере образования. На ВЭФ-2022 я принял участие в сессии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко «Восток России 2.0!», где была получена высокая оценка нашей работы. Мы занимаем 11 место по цифровой зрелости региона. Надо понимать, что главное — это не гонка за местом в рейтинге, а качество работы.

Сейчас необходимо сформировать комплексную программу по реализации Стратегии с указанием объемов финансирования по каждому проекту. Поручил ведомственным руководителям цифровой трансформации усилить работу по бюджетированию проектов, в том числе с привлечением курирующих заместителей председателя правительства.

Каждый проект должен быть реализован с достижением всех показателей.

Также необходимо активизировать работу на сайтах по платформе обратной связи. Ответы должны быть даны быстро, быть конструктивными и четкими.

Требуется корректировка нормативно-правовой базы, чтобы сократить сроки рассмотрения обращений граждан по отраслям.

Поручил ускорить сроки завершения работ по переводу на электронный формат массовых социально значимых услуг.

Центру управления регионом необходимо оказать максимальное содействие всем участникам процесса.

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