Айсен Николаев благодарит якутян за активное участие в выборах

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выражает слова благодарности якутянам за активное участие в выборах текущего года.

«Выражаю слова искренней благодарности каждому жителю республики за активное участие в осенней избирательной кампании. Более 330 тысяч якутян несмотря на сложные погодные и эпидемиологические условия пришли на участки и сделали свой личный выбор», – сказал Айсен Сергеевич.

Особые слова благодарности Ил Дархан выражает организаторам выборов.

«Все члены участковых комиссий провели огромную работу по организации выборов. Они успешно справились с этой ответственной миссией. Благодаря им якутяне смогли в комфортных условиях и праздничной атмосфере выразить свою гражданскую позицию», – отметил Ил Дархан.

Подчеркивая роль общественных наблюдателей, глава региона отметил необходимость развития такого института и надеется на Общественную палату Республики Саха (Якутия), которая взяла на себя организацию и координацию работы наблюдателей.

Напомним, что с 17 по 19 сентября якутяне приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, дополнительных выборах народных депутатов республики по Университетскому и Колымо-Индигирскому одномандатным округам, а также в выборах муниципального уровня по избранию глав районов, поселений и муниципальных депутатов различного уровня.