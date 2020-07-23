Айсен Николаев: Бердигестях станет одним из лучших сельских населенных пунктов в нашей республике



Айсен Николаев проверил подготовку к XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которая пройдет в 2021 году в Горном районе. Глава республики посетил строящиеся объекты и в режиме видеоконференцсвязи провел заседание организационного комитета.



В селе Бердигестях Николаев осмотрел площадку строительства стадиона с трибуной на 1000 мест, мобильными трибунами на 3000 мест, беговой дорожкой, а также ознакомился с ходом работ по возведению универсального стрелкового комплекса на 50 мест.

На суженном заседании оргкомитета с участием членов кабмина республики перед главой республики отчитались исполняющий обязанности зампреда правительства, председатель оргкомитета игр Сергей Местников и глава района Никита Андреев.

Всего к Играм Манчаары в Горном районе строятся 5 крупных объектов. Кроме вышеперечисленных, возводится многофункциональный спортивный центр, который планируют сдать в эксплуатацию уже в конце текущего года, реконструируется ипподром. Также по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» обустраивается набережная реки Матта – проект предусматривает строительство пешеходного моста, который сократит путь до нового стадиона. По словам и.о. вице-премьера Местникова, на всех площадках работы ведутся по плану-графику, отставаний нет.



Как отметил глава района Никита Андреев, для питания и размещения спортсменов будут задействованы 24 объекта, в том числе 15 объектов образования, 4 административных здания, 2 спортивных зала, а также строящиеся интернат и многоквартирные жилые дома. 19 площадок в Бердигестяхе подготовят для проведения культурной программы.

«Население Горного улуса настроено оптимистично и с радостью ждет проведение спартакиады. Жители района готовы участвовать во всех мероприятиях приуроченных к подготовке игр», – подчеркнул глава улуса.



Айсен Сергеевич положительно оценил проводимые оргкомитетом работы и напомнил, что подготовка к спартакиаде – это не только возведение спортивных объектов и организация соревнований, но и создание инфраструктуры в целом. Глава поручил кабмину взять на особый контроль снос ветхого и аварийного жилья, ремонт внутрипоселковых дорог, из которых в этом году в эксплуатацию планируют сдать 3,2 км, а также отработать вопрос транспортировки участников.



«К спартакиаде ведется большая работа по благоустройству населённого пункта. Строятся объекты по программе переселения из аварийного жилья, дороги, реконструируются электрические сети. Уверен, что все работы будут проведены в срок, и уже в следующем году Бердигестях по-настоящему преобразится, станет одним из лучших сельских населенных пунктов в нашей республике», – отметил Айсен Николаев.



На заседании оргкомитета также обсудили планы по ремонту фасадов зданий по специальному дизайн-коду, разработанному Управлением архитектуры и градостроительства при главе республики, обустройству полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции электрических сетей, строительству канализационно-очистного сооружения и газификации села. Было отмечено, что в ближайшие годы газ должен появиться во всех домохозяйствах Бердигестяха.

