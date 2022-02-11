Айсен Николаев: Алданскому району необходимо уделять внимание комплексному благоустройству

Глава Якутии поручил руководству Алданского района проконтролировать исполнение программ газификации населенных пунктов и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Алданского района.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Алданского района, принятой на период до 2030 года, перед руководством района поставлены задачи по расселению из аварийного жилья, строительству дорог, социальных объектов, обеспечению занятости населения, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию сельского хозяйства и производства местной продукции.

Как отметил и.о. главы муниципалитета Игорь Сахно, Алданский район остается территорией с наибольшим удельным весом ветхого и аварийного жилья в республике. При этом в 2021 году в районе возведено порядка 24 тыс. кв.м. жилья, из них 16,5 тыс. кв.м. по программе переселения – это рекордные для муниципалитета цифры в постсоветский период.

«Работу по своевременному исполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развитию жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры надо усилить в части контроля за качеством, а также необходимо рассмотреть вопросы компенсации затрат застройщиков на подведение инженерных сетей и благоустройство территорий. Экономическое развитие должно прямо сказываться на повышении качества и уровня жизни алданцев», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках реализации второго этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда в городах Томмот и Алдан, посёлках Лебединый и Нижний Куранах введены семь многоквартирных домов. В 2022 году в рамках третьего этапа программы запланирован ввод 14-и жилых домов на 712 квартир в Алдане, Томмоте, посёлках Ленинский, Нижний и Верхний Куранах и в селе Якокит.

Что касается социальных объектов, то в этом году в Алданском районе планируется ввод культурно-спортивного комплекса и начало строительства детского сада в с. Кутана, проведение подготовительных работ для начала строительства школы искусств в п. Нижний Куранах и завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в г. Алдан, реализуемого Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром».

Ещё одной важной задачей является газификация населённых пунктов района. Республиканские власти совместно с ПАО «Газпром» приняли программу газоснабжения и газификации Якутии. Согласно этому документу на территории района запланировано проектирование и строительство магистральных газопроводов до населённых пунктов Хатыстыр, Нижний Куранах, Алдан, Ленинский, Лебединый.

В ходе совещания были обсуждены вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ и, в частности, организации водоотведения в п. Томмот, а также строительства концертного зала.