21.01.2022
18:26
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Коронавирус

Айсен Николаев: 28 процентов заболевших ковидом — дети

Глава Якутии сообщил в тгк @Aisen_Nikolaev о положение дел в республике с пандемией короновируса:

Провел заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. За последние дни идет серьезное увеличение количества болезни. 80% заболевания за последние 4 дня приходится на город Якутск. Тревожная ситуация остается в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. 62 пациента находятся в реанимации, из них 10 в крайне тяжелом состоянии. Все они не получали вакцину. Несмотря на то, что пока у большинства болезнь протекает в легкой форме, мы не можем точно сказать, как дальше будет мутировать новый штамм. В больницы стало поступать много беременных женщин и пожилых граждан. С начала недели выросла и заболеваемость детей. Почти 28% от общего количества заболевших — дети. Главам всех МО и ГО поручено:

  • Наращивать темпы вакцинации. На сегодняшний день 6 районов республики не достигли 70% вакцинации.
  • Необходимо держать на постоянном контроле наличие свободного коечного фонда, чтобы в случае необходимости всегда была возможность его расширения.
  • В кратчайшие сроки провести расследование по поводу смерти малолетнего ребенка в Горном районе. Это большая трагедия, которая не должна повториться.
  • Отработать с предпринимательским сообществом и реализовать проведение санитарных дней в организациях торговли г. Якутска и тех районов, где складывается неблагоприятная обстановка.
  • Усилить работу бригад скорой помощи. Главным условием работы по противодействию распространения болезни должна быть оперативность в принятии решений, и конечно же, соблюдение всех ограничительных мер.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: @Aisen_Nikolaev
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