Айсен Николаев: 28 процентов заболевших ковидом — дети

Глава Якутии сообщил в тгк @Aisen_Nikolaev о положение дел в республике с пандемией короновируса:

Провел заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. За последние дни идет серьезное увеличение количества болезни. 80% заболевания за последние 4 дня приходится на город Якутск. Тревожная ситуация остается в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. 62 пациента находятся в реанимации, из них 10 в крайне тяжелом состоянии. Все они не получали вакцину. Несмотря на то, что пока у большинства болезнь протекает в легкой форме, мы не можем точно сказать, как дальше будет мутировать новый штамм. В больницы стало поступать много беременных женщин и пожилых граждан. С начала недели выросла и заболеваемость детей. Почти 28% от общего количества заболевших — дети. Главам всех МО и ГО поручено: