Айсен Николаев: 2021-й станет годом начала строительства Ленского моста

В ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) 24 декабря Айсен Николаев отметил, что стимулами восстановления экономического роста, дальнейшего движения вперед являются крупные инфраструктурные проекты республики и мероприятия национальных проектов.

Айсен Николаев в Послании заявил, что 2021 год станет годом начала строительства Ленского моста!

«Благодаря поддержке главы государства наш долгожданный проект вышел на этап практического осуществления. При поддержке полпреда Президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в Национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектной-сметной документации, проект находится на госэкспертизе. В ближайшее время планируется выход на строительную площадку», — резюмировал Айсен Николаев.

17 декабря подписано соглашение со Сбербанком России. Крупнейшая финансовая организация страны стала партнером проекта.

Айсен Николаев сообщил, что 21 декабря межведомственная комиссия при Минтрансе России поддержала проект как приоритетный и направила на рассмотрение Правительственной комиссии по транспорту для определения объемов и сроков финансирования строительства Ленского моста из федерального бюджета.

Глава Якутии озвучил, что по возведению мостов в этом году у республики отличный результат. На федеральной автодороге «Вилюй» введены сразу четыре мостовых перехода – через реки Малая Ботуобуя в Мирнинском районе, Тюкян в Нюрбинском улусе, Улахан Мугур и Сасар-Юрях в Сунтарском улусе.