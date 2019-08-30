Айсен и Людмила Николаевы восстановили мельницу-топчанку в Черкехском историко-этнографическом музее

В Таттинском улусе, на территории Черкехского историко-этнографического музея, после реставрации открылась мельница-топчанка. Уникальный памятник деревянного зодчества якутов был восстановлен руководителем республики Айсеном Николаевым и его супругой Людмилой на личные средства.

Реставрация памятника сделана в рамках акции «Сохраним памятники», приуроченной к Году консолидации в Якутии. Работы были проведены дизайн-студией «Уран».

Обращаясь к жителям Таттинского района, Айсен Николаев поблагодарил их за продолжение дела народного писателя Якутии Суоруна Омоллоона по сохранению объектов культурного наследия.

«Действительно, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Мы, потомки, до конца ещё не осознали значение и масштаб великого дела Дмитрия Кононовича Сивцева, по инициативе которого открылся Черкехский музей. Благодаря этому мы смогли в одном месте сохранить уникальные деревянные строения 17-19 века.

Сегодня в Якутии насчитывается свыше 1800 объектов культурного наследия. Кажется, что много, но на самом деле этого мало. В основном это деревянные строения, которые со временем разрушаются. И мы с Людмилой Валерьевной были рады внести свою лепту и восстановить этот уникальный памятник в Черкехе – центре духовности якутского народа», – сказал Ил Дархан.

Народный мастер Якутии, Почётный гражданин Таттинского улуса Борис Неустроев – Мандар Уус провел обряд благословения и вручил семье Николаевых свидетельство об участии в проекте «Сохраним памятники».

«Спасибо вам за эту добрую инициативу – начало замечательной акции «Сохраним памятники». Считаю, что настало время, когда все музеи, культурные, исторические памятники должны быть возвращены народу. Сегодня улыбки благодарных жителей Таттинского района посвящены вам», – сказал он.

Участники торжественного мероприятия смогли окунуться в прошлое и лично убедиться в том, что мельница работает. Работники культуры воссоздали события прошлого, запустив механизм с помощью якутского быка.



Мельница-топчанка построена в 1932 году известным в Якутии мастером Семеном Дьяконовым. Железные детали мельницы сделаны якутскими кузнецами-братьями Энсии. В 1945 году мельница была перевезена в местность Улахан-Кюёль, где проработала до 1954 года, а в 1977 году ее перевезли в Черкёхский музей. Объект состоит из двух смежных частей – круглого навеса и прямоугольной клети. В мельницах такого типа исключительно оригинальна и ни на что не похожа идея двигательного устройства. Огромная деревянная шестерня с валом установлена наклонно по отношению к горизонту, сверху по ней ступает лошадь или бык. Под тяжестью животного шестерня вращается в обратном направлении.

Отметим, что сегодня в республике насчитывается свыше 1800 объектов культурного наследия. Главным образом, это уникальные образцы деревянного зодчества XVII–XIX веков, каких мало сохранилось по стране.

Отреставрировать памятники и внести личный вклад в сохранение объектов культурного наследия Якутии сегодня может любой желающий, приняв участие в проекте «Сохраним памятники». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России», получить разрешение и инструкции по реставрации. Каждый участник имеет право выбрать объект и вид работ, которые он хочет провести.