Айсен Дойду: Крест судьбы человека

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Крест как символ и великое сакральное понятие существует в мире людей с древнейших времен. Крест с кругом стал знаком первой монотеистической религии мира — тенгрианства, и дальнейшем стал символом одной из главных религий человечества — христианства.

«Нести свой крест», — говорят в России, и от того, как человек пронесет по жизни свой «божественный крест» зависит его бытие и судьба. Это, кстати, будет главной темой статьи, где концептуальная парадигма жизни каждого человека графически изображается пересечением в Круге двух линий — вертикальной и горизонтальной.

Далее, Круг жизни разделен на две половины — светлую и темную, где в первой находится все положительное, полезной, а в темной части — отрицательное, разрушительное для человека. Они контрастные, противоположные, как день и ночь, добро и зло, вверх и низ. У китайцев это «Ян» и «инь», а ученые-физики определяют как «плюс» и «минус», а религия мира как божье и сатанинское, дьявольское. Отметим, что такие контрастные качества есть в каждом человеке, который волен выбрать по желанию как ему жить. Многие, кстати, пребывают и игнорируя такое существенное разделение: живу как хочу и могу! И при чем тут «божье» и «сатанинское»? Ерунда!

В истории человечества, начиная со средних веков, Наука постепенно вытесняла Религию, веру людей в Бога, Создателя, Всевышнего… И теперь в европах, да и в России, пожалуй, тоже многие стали прагматичными материалистами и атеистами.

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Дошло до того, что некоторые фанатики-богоборцы, отрицая писания древних мудрецов, не признают даже такие великие книги богословов как «Ригведа», «Авеста», «Библия», «Коран», «Бхагавад-гита», сутры буддизма… печально.

Однако, в конце концов, «все возвращается на круги своя», и забытые истины древних на стыке эпох всегда поднимаются из тьмы веков как свет и заря грядущего Нового времени.

Недаром великая пророчица Ванга говорила: «Будет меняться и сознание людей… Придет в мир самое древнее учение». Об этом, кстати, говорили и другие известные пророки мира, вроде Эдгара Кейси, о возврате главных сакральных законов мироздания, о роли религии.

Вспомним тесты бессмертной «Веды» древней Индии, где говорится о том, что человечество в своем развитии проходит четыре космических этапа — Сатья-юга, Трета-юга, Двапата-юга и Кали-юга, и последний, кстати, мы сейчас доживаем. Это черная эпоха конфликтов и войн, глобальных перемен и революций, период, где понятия духовности и веры уходят на темную половину круга жизни.

Но в XXI-ом веке на смену сатанинской Кали-юги должна придти эпоха Сатья-юги, где постепенно возьмут верх законы, света, добра и справедливости, восторжествуют учения и постулаты Бога, Создателя.

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Зная, что в индо-арийском санскрите много якутских слов, скажем, что слово Сатья-юга у нас произносится Сатал-уэй, что значит по смыслу как «Свершений век», а Кали-юга будет по-якутски как Хаалыы-уйэ — «Отсталый век», неудачный во всех отношениях. Добавим, что в древние времена народ саха входил в состав ариев, был племенем «шакья», откуда родом сам великий Будда-Шакьямуни. Интересно, что на некоторых скульптурных фигурах Будды изображен на груди крест, как мы считаем, тенгрианский. После смерти Будды в 544 г. до н.э. (официальная дата) его в мире стали почитать как бога, по-якутски таҥара, и это можно связать с тантризмом — определенным учением и практикой (обрядами) в буддизме.

В тенгрианстве человек в жизненном пути должен совершенствоваться, отказываясь от своих чувственно-греховных желаний, и после смерти он, «очищенный от грязи земной», должен слиться на небесах с отцом-создателем, Айыы Таҥара. Все это очень похоже на учении Будды о восьмеричном благостном пути, ведущем к просветлению и нирване-единению с божественной сутью на небесах.

После такого интересного исторического экскурса вернемся к теме креста судьбы человека, что будем в дальнейшем обозначать аббревиатурой КСЧ, сокращенно. Здесь в круге изображается пересечение двух линий — вертикальной и горизонтальной. Последняя материально-бытийной сути жизни. Вертикальная линия показывает движение духа и души человека к вершинам Гармонии и Счастья в светлой половине КСЧ и погружением его души в глубины Краха и Саморазрушения в темной части КСЧ.

Заметим, что сейчас в России растет большой интерес к материальным ценностям жизни, к вещам, которые окружают и удовлетворяют человека: обильная еда и питье, роскошная утварь и жилье, острые физические и эротические удовольствия. Всему этому распахнула двери великая «Ельцинская капиталистическая революция» в начале 90-х прошлого века. Лозунг «Обогащайтесь!» открыла дорогу наиболее ловким и энергичным людям, способным ради наживы пойти на все.

Расскажем историю одного удачливого человека, которого многие знали как Витус Фартовый. Еще в школе он показывал свои способности: хорошо пел, рисовал, занимался боксом, даже стал чемпионом города среди юношей. Время шло. Работая в лесном комбинате, Витус получал неплохие деньги, сорил, жил широко. Его любили родители, братья, товарищи… Парень женился на любимой девушке по имени Рая, которую знал с детства. Она хотела создать счастливую семью, иметь детей. Однако Витус, желавший жить с размахом и весело этого не хотел, и скоро Рая, обидевшись, ушла от него.

Наступили трудные девяностые, и парень потерял работу, остался ни с чем. Стал сильно пить. Тут его «Подобрал» некий авторитет по кличке Кулак, занимавшейся рэкетом. Витус-шестёрка снова «был на коне», завелись неплохие башли. Но банду накрыли, и Витус Фартовый, отсидев в тюряге два года, вышел на волю по амнистии. Все от него отвернулись, даже родные, и бывший бандит уехал из Бийска в столицу, где его никто не знал. В Москве он занялся бизнесом: продавал дефицитный товар, разную модную электронику. Дальше Фартовый, наученный жизнью, валюту, чтобы уехать из этой «чертовой страны», как он теперь называл свою родину.

За границей, умея поворачивать прибыльные дела, Витус купил несколько шикарных коттеджей, в которых жил и арендовал миллионерам из России. Он разбогател и покупал то, чего хотел, даже «выписывал» из Алжира негритянок для любовных утех. Но чем больше Фартовый наслаждался такой красивой житухой, тем он больше мрачнел и тосковал. На душе у Витуса образовалась большая холодная пустота, которую уже ничем не мог заполнить. Он стал чаще вспоминать годы юности, чистой и радостной, видел во сне зелёные горы Алтая, реки, друзей у костра… Нет теперь ничего. Ушло.

Однажды в Барселоне в толпе туристов он случайно увидел Раю… Как сильно забилось сердце! Любимая, его любимая… Разговорились. Она приехала в Испанию с мужем–архитектором и тремя детьми. Она счастлива. А он?

Витус удивился тому, что любит, любит Раю по-прежнему, и даже, возможно, ещё сильнее. Он понял ничтожность и никчёмность всех своих «достижений» после Бийска: не так жил и не то делал. Душа того молодого Витуса в нём уже умерла. Не воскреснет.

Фартовый уехал в Малагу побыть в одиночестве. Он запил с горя, стал злым, агрессивным: ни за что ударил охранника, выгнал прислугу. Шло время, и как-то в кафе он неожиданно встретил своего бывшего босса Кулака. Да! Вот кто виноват, повернул его судьбу в тёмную сторону, превратил его, Витуса, в фартовую дрянь, убил его счастье, сломал судьбу. Все это выплеснул Кулаку в лицо, вывел в сад отеля и жестоко его избил… Получай!

Утром полицейские нашли в саду труп «русского мафиози», и скоро вооруженные наряд подкатил на авто к шикарному дворцу Витуса Самохвалова, бизнесмена. Такой вот печальный конец успешного дельца из России Витуса Фортова, бывшего советского паренька из прекрасного Алтая.

Из этой истории можно сделать вывод, что у таких людей как Витус Самохвалов отношение к главным всеопределяющим ценностям жизни будет сугубо эгоистическое, где «я» и «для меня» всегда на первом месте. Такая радикальное интровертность ясно видно по схеме КСЧ, где против пунктов ценностей на светлой стороне круга, обозначенных на горизонтальной линии, противопоставляются крайне эго-потребительское желания и устремления человека.

1. Семья – Одиночество (замкнутость, скрытность)

2. Вещи – Культ вещей (приобретение, обогащение)

3. Жильё – Размножение (шикарность, размах)

4. Деньги – Накопительство (рост, приумножение)

5. Среда обитания — Расширение (страны, континенты)

6. Народ (окружение) — Отчуждение (эгоизм, гордость)

7. Человечество — Равнодушие (пофигизм)

8. Мир (природа, земля) — Потребление (использование)

О сути и роли Горизонтальной линии КСЧ подробно изложено выше. Здесь второй, пожалуй, главной будет линия Вертикальная, которая определяет духовно-нравственную суть и направление (путь) в жизнь человека. В верхней светлой части Круга КСЧ она постепенно поднимает дух и душу человека к вершинам божественного Света и Гармонии, а в нижней темной половине — в глубины Краха судьбы, в мир Сатаны.

Противопоставления в схеме Сатаны

1. Дух (воля, разум, крепость) — Слабость (лень, безразличие)

2. Открытость (общительность, участие) — Эгоизм (гордыня, себялюбие)

3. Честность (прямота, правдивость) — Ложь (обман, корыстолюбие)

4. Доброта (щедрость, человеколюбие) — Алчность (жадность, воровство, коррупция)

5. Творчество (способность, трудолюбие) — Потребительство (вещизм, обжорство, похоть)

6. Цель (энергия, устремленность) — Халявщина (дармовщина, хитрость)

7. Любовь (отдача, восхищение) — Гнев (ненависть, агрессия)

8. Гармония (слияние с божественным счастьем) — Зло (саморазрушение, крах, погибель)

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Теперь расскажем историю девушки Айты, нашей землячки, которая жила в городе и работала в одной хорошей организации экономистом. Работа была бумажная, однообразная, но платили неплохо, и она жила в полном достатке, комфортно. Однако Айта затосковала, душа желала чего-то другого, более живого, радостного. Однажды тётя, «деребаска», рассказала, что в поселке Отоннох не хватает учителей, и школу у них закрывают. Айту что-то толкнуло, это задело, и она неожиданно решила поехать туда — учить детей. Ринулась.

В посёлке она сходу окунулась в школьные дела и проблемы, стала преподавать сразу в нескольких классах, вела даже физкультуру. Сложности не испугали девушку, а, наоборот, вдохновляли на действия, которая мобилизовали её возможности и силы – духовные и физические. Добиваясь в этой «борьбе» успехов, она стала чувствовать себя по-настоящему счастливой, нужной для сельчан и детей человеком. Её полюбили и зауважали. Бэйли кистэ!

Но зарплата в школе была мизерной, да и топить в холодном деревянном доме печку два раза в день было трудно, телевизор не работал. Друзья звонили, звали её в город, где тепло и, главное, весело.

Однако Айта, дуя на озябшие пальцы, не хотела ехать в Якутск, чувствую, что здесь, в маленькой школе глухого и бедного села она по-настоящему реализовала свои возможности, свой талант воспитателя. И здесь горожанка Айта полюбила детей и природу, стала настоящим Человеком- вполне счастливым, уважающим себя и людей.

Вывод: духовное и душевное в Айте стали теми главными качествами натуры, что победили её пассивное потребительское существование в городе, который «своими соблазнами» часто поглощает человека со всеми потрохами. И выплевывает. Но спасает и защищает от бед Духовность.

Понятие духовности в жизни людей издревле связано с Религией, с именем Бога, который есть, существует в каждом человеке. Это его Совесть и Разум. Переступившие или погубившие в себе эти два главных качества люди неизменно попадают по схеме КСЧ в темную область ошибок, греховности, краха. Однако большинство, как наша героиня Айта, живут по совести и разуму своему и, следовательно, их можно смело отнести к верующим, сторонникам Бога, хотя формально они себя считают убеждёнными материалистами.

Отметим, на протяжении последних веков Наука (такие авторитетные учёные как Дарвин и Фрейд) начисто отрицала существование Бога, и сейчас в западных странах с каждым годом пустеют и закрываются костелы и храмы. Молодые сидят, уткнувшись в свои компьютеры и гаджеты, уйдя с головой в другой виртуальный, иллюзорный мир.

Ну что есть Бог, существование которого традиционно отрицают, не принимают? Вопрос трудный, но…

Однако, сейчас, в XXI-ом веке случилось невероятное: парадоксально, что о существование бога вдруг заявила… Наука, которая открыла истину о всевластии «великой энергетической структуры Вселенной», что является главной, определяющей силой всех процессов и явлений в галактиках и звёздах Космоса, включая регулярно происходящие биографические метаморфозы на планете Земля. В жизни народов и в жизни каждого человека отдельно.

Учёные-физики обнаружили то, что всё великое и самое мелкое во вселенной связано структурой, которую раньше называли сферой, состоящей из сочетаний квантовых микрочастиц (кварки, фотоны, глюоны, мюоны, ионы…) устанавливающих между собой моментальные связи. Они образуют квантовые электро-магнитные поля с определённой волновой (колебательной) структурой создающие такие сверхсложные понятия как суть, душа и даже божественное и сатанинское. Процессы происходящие в голове человека, его мысли тоже являются определённым проявлением этих сложных электро-магнитных колебаний частиц, что могут достать те далёкие космические высоты, которые мы называем пространством Бога. Таким образом, Всевышний может «услышать» все мысли и желания человека и ответить ему: «помочь» или «отвернуться».

И вот эту всеорганизующую и всеопределяющую Силу в великом пространстве Вселенной и называют в религии Земли – Богом, Аллахом, Буддой, Тенгри, Христосом и т.д. Молятся ему. Неверующие в эту Силу могут называть высшим Порядком и Великой Гармонией Жизни.

С древних времён в тенгрианстве, религии евроазиатских кочевников, человек обращается к богу Тенгри (Айыы Таҥара) напрямую, как отцу родному, самому близкому. В других религиях мира общение с богом помогают посредники – мулы, ксен узы, брахманы, священники-духовники, ламы и т.д., что, естественно, несколько усложняет человеку сблизиться с Отцом небесным сразу – напрямую, с глазу на глаз. Это как разговор. Вот почему тенгрианец не нуждался для общения с Богом в особом помещении, как храм, собор или мечеть. Небо и он, человек! И это хорошо.

Скажем, молитва, чистосердечное обращение к Богу, как Вышей Силе Вселенной, помогает человеку в трудных моментах, в беде, помогает, как замечено, победить даже страшные болезни. Молитва способствует человеку победить любые препоны и поднимает его к вершинам Истины, Радости и Счастья. В тенгрианстве частое обращение с Богом снимает с души человека всю грязь недобрых и алчных поступков, делает его чище и лучше так, что после смерти его душа (Ийэ-кут) уходит в Небо к Отцу-создателю – Айыы Таҥара. А душа себялюбица – грешника, наоборот, погружается в тёмный мир Зла, становится «ёр-абаасы», духом-дьяволом.

Это как в науке, у физиков: энергия отрицательная, со знаком минус, соединяется с главным минусовым энергетическим полем, а со знаком плюс с большим положительным энергетическим полем. Как в присказке: доброе умножает Добро, а злое идёт ко Злу.

Вот почему человеку необходимо, переселив слабости и дурные привычки, собрать силы духа и разума, восстать и победить в себе всё отрицательное, тёмное, эгоистически-греховное. Для этого дела, пущей наглядности и созданы графические схемы Креста судьбы человека в Круге Жизни, по которым каждый может ориентироваться и действовать в жизни.

Не секрет, что наше время, начала XXI-го века, справедливо называют «эпоха перемен» – тёмной запутанной, и катастрофической. Люди изменились: перестали понимать «что такое хорошо и что такое плохо», низкое стало верхом, а верхнее – низким. Перевернулось, запуталась, рассыпалось… Что делать и чему верить?

Выход: верить надо тем ценностям, которые люди издревле считали вечными. Это Добро, Любовь и Вера. И эти чисто человечные качества души объединяются в понятии Духовность, составляющие которой определены в светлой половине Круга КСЧ. Они, эти качества, начиная от Духа, поднимаются по номерам вверх до состояния Гармонии, что является высшей точкой Судьбы, областью Бога.

И человек, который сумеет (хотя это трудно) принять, объединить эти главные, жизнеопределяющие качества станет в конце концов истинно свободным и счастливым.

Задача: быть духовно богатым. Слабо?

Что такое духовность, духовное? Это главное жизненная сила натуры человека, крепость его существования. Духовное в человеке важнее его материальной, физической сущности, всегда выше голода, боли и страданий, даже Смерти.

Человека можно сломать физически, даже убить, но победить его дух и духовность – невозможно!

Вот почему обилие еды и вещей, приятство и роскошь, жильё и деньги не должны стоять на первом месте, как это сейчас у многих людей, ибо человек по правде истине божьей находится без ущерба самым малым, что дает ему жизнь. Например, северяне-кочевники, бедные из бедных, живущие в холодной «белой пустыне», гоняя своих оленей, поют и радуются солнцу и звёздам, людям – знакомым и незнакомым, радуются Жизни, чувствую себя самыми свободными и счастливыми на Земле.

Есть утверждение, что Природа, нетронутая и цельная, есть истинная обитель Бога, то есть Абсолюта, Великого Порядка Вселенной, где всё связано и взаимосвязано по определению современной Науки, а конкретно – квантовой физики. И аборигены Севера, коих осталось мало, это последние люди, которые живут по древним законам Веры, Великого Порядка Природы. Люди богатством и сутью которых будет Духовность, как любовь и уважение к окружающему миру. Не бездумное потребление.

Природа отступает, гибнет на глазах, превращаясь в удобный источник сырья, энергии и дармовой материал для обогащения. Люди покидают засиженные места, переезжают в большие города и мегаполисы, где их окружает железо-бетонный дизайн, «комфорт и техника». Однако чрезмерная скученность и жёсткая конкурентность во всём создали такую жизненную Систему, где «Я», «это моё» и «все для меня» – стали главными установками для людей и привели к феномену Потребительства. Неуемное удовлетворение страстей, культ вещей и денег, пустые развлечения сознательно рекламируются и стимулируются коммерсантами, банкирами, олигархами – монополистами, которые надменно причисляют себя к «правящей элите мира». И они, эти мерзавцы, ради прибыли и обогащения идут на всё – обманывают и грабят народы, убивают и устраняют «лишних», затевают конфликты и войны… Жадность и Агрессия захватили мир. Такая всеохватная Интровертность и победная Система Капитала в конце концов приведут человечество до катастрофы библейского Апокалипсиса. И хочется крикнуть: «Люди, остановитесь! Как вы живёте?!».

А так и живём, отвергая все древние постулаты Веры, все душевное и духовное, выбирая для «красивой жизни своей» те возможности и качества натуры человека, которые перечислены и стоят на тёмной половине Круга Жизни, Креста судьбы человека. Смотрите, вникайте, думаете и выбирайте!

От выбора и от того как каждый человек Земли в дальнейшем понесёт этот Крест зависит теперь Судьба всего мира и человечества. Верьте!