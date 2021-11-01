Айсен Аммосов выпустил новый клип! 😍

Известный хомусист-виртуоз Айсен Аммосов выпустил новый клип «Айыл5а о5ото». Об этом Айсен поделился в своем инстаграме. «Полную версию клипа смотрите на моем ЮТУБ канале, просто наберите в поиске Айсен Аммосов и сразу выйдет, также оставил ссылку в своем сторис. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях» — пишет Айсен. View this post on Instagram A post shared by Айсен Аммосов — ХОМУСИСТ (@aisen_ammosov1)

Источник: Инстаграм Айсена Аммосова

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