01.11.2021
18:28
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Светская хроника

Айсен Аммосов выпустил новый клип! 😍

Известный хомусист-виртуоз Айсен Аммосов выпустил новый клип «Айыл5а о5ото». Об этом Айсен поделился в своем инстаграме.

«Полную версию клипа смотрите на моем ЮТУБ канале, просто наберите в поиске Айсен Аммосов и сразу выйдет, также оставил ссылку в своем сторис. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях» — пишет Айсен.

Источник: Инстаграм Айсена Аммосова
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