07.01.2021
21:20
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Сахалыы

Айсен Аммосов: Биирдэ да мө5үллүбэтэ5им

Хомусчут, сырдыгынан сыдьаайар артыыс Айсен Аммосов учууталын, киэҥ эйгэҕэ үөрэтэн иитэн таһаарбыт, аан дойдуга аар-саарга аатырбыт «Айархаан» бөлөҕү төрүттээбит Альбина Дегтяреваны Инстаграмм страницатыгар төрөөбүт күнүнэн истиҥ-иһирэх эҕэрдэ тылларын анаабыт. Эдэр оҕо истиҥ санаатын суруйбут, Альбина Михайловна элэккэйин, сымнаҕаhын, «биирдэ да мө5үллүбэтэ5им,» — диэн бэлиэтээбит.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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