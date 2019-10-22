22.10.2019
23:18
84
Общество
Айсблог — Глава Якутии стал ютубером
Айсен Николаев стал строить ютуб-карьеру.
Сегодня в YouTube появился модный, стильный, молодежный канал «Айсблок», ведущим которого стал глава Якутии.
В своем первом видео, Айсен Николаев взял интервью у художника из Нижнего Новгорода, организатора фестиваля «Место» Никиты Кузнецова.
Если судить по кадрам из выпуска, съемки происходили в сентябре 2019 года. Интересно, каким будет следующее видео?
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии!
Источник: SAKHALIFE.RU
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