06.02.2020
18:44
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Айсблог: Антон Долин про вызовы якутскому кино

Чуть больше месяца осталось до VI Якутского международного кинофестиваля, и новый выпуск «Айсблога» посвящен будущему якутского кинематографа. Должно ли якутское кино становиться массовым? Может ли оно завоевать мировой рынок? В чем для него главная угроза?

Эти и другие вопросы Айсен Николаев обсудил с республиканскими кинодеятелями и приглашенными экспертами – кинокритиком Антоном Долиным и кинорежиссером Антоном Уткиным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SLkOLXXNGyY
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