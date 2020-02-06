Айсблог: Антон Долин про вызовы якутскому кино

Чуть больше месяца осталось до VI Якутского международного кинофестиваля, и новый выпуск «Айсблога» посвящен будущему якутского кинематографа. Должно ли якутское кино становиться массовым? Может ли оно завоевать мировой рынок? В чем для него главная угроза?

Эти и другие вопросы Айсен Николаев обсудил с республиканскими кинодеятелями и приглашенными экспертами – кинокритиком Антоном Долиным и кинорежиссером Антоном Уткиным.