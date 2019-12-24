Айна Неустроева vs Антон Жондоров: Суд вынес свое решение

Сегодня, 24 декабря в Якутском городском суде завершилось рассмотрение иска Айны НЕУСТРОЕВОЙ и Руслана АЛИБЕКОВА к журналисту Антону ЖОНДОРОВУ, автору ряда резонансных статей о деятельности ООО «Строй-Академия», владельцами которой являются истцы, о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело рассматривал судья Илья ЕФРЕМОВ.

Состоялся допрос эксперта, проводившего лингвистическую экспертизу, затем прошли прения сторон.

Отметим, что все ходатайства стороны ответчика были отклонены судьей.

Судья признал недостоверными сведения, опубликованные в статьях Антона Жондорова «Строй-Академия фиктивно увеличила уставной капитал, чтобы привлечь дольщиков» и «Объект «Строй-Академия» на Вилюйском тракте рискует превратиться в долгострой», опубликованные в июле этого года. Якутский городской суд обязал Антона Жондорова в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения суда удалить из интернета названные публикации, а также все действующие ссылки на них и сканы, размещенные в интернете в составе каких-либо материалов.

Ответчик сообщил SakhaLife, что не согласен с решением судьи и собирается обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Более подробную информацию о судебном заседании по этому делу ждите в ближайшее время.