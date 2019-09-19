Айна Неустроева подала в суд на Антона Жондорова

Профильная комиссия Общественной палаты Якутска рассмотрела вопрос по «Строй-Академии»

19 сентября состоялось заседание профильной комиссии по строительству Общественной палаты г. Якутска по поводу строящегося многоквартирного жилого дома на Вилюйском тракте, 3 км, который строительная фирма «Строй-Академия» должна сдать весной 2021 года. Как подчеркнул председатель Общественной палаты Якутска Андрей ВЫСОКИХ, это первое официальное заседание в рамках Палаты по поводу 3-месячной задержки строительства объекта. Видимо собрание, которое 5 сентября провел заместитель председателя палаты Антон ЖОНДОРОВ по этому же вопросу, не считается официальным. О нем SakhaLife подробно рассказал в статье «Дольщики «Строй-Академии» сказали свое слово» https://sakhalife.ru/dolshhiki-stroj-akademii-skazali-svoe-slovo/ Директор «Строй-Академии» Айна НЕУСТРОЕВА после подачи иска на Антона ЖОНДОРОВА, опубликовавшего ряд резонансных статей, встретилась с ним на «круглом столе».

На предыдущем заседании Общественной палаты, которое оказалось «неофициальным», обошлись без руководителя «Строй-Академии» Айны Неустроевой.

19 сентября она лично явилась на заседание профильной комиссии Общественной палаты столицы. На мероприятие прибыл и Антон Жондоров, на которого, как сообщили «Вести Якутии», 17 сентября Айна Неустроева вместе с супругом Русланом АЛИБЕКОВЫМ подала иск в суд о признании опубликованных им сведений порочащими и недостоверными.

Отметим, что на заседании профильной комиссии Общественной палаты Якутска присутствовали и официальные лица — министр строительства РС(Я) Павел АРГУНОВ, руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Наталья ЧУСОВСКАЯ, представитель прокуратуры.

Присутствовали так же родители и адвокат Василия ГОГОЛЕВА, бывшего заместителя главы Якутска, который сейчас находится в СИЗО под следствием по подозрению в получении крупной взятки. Фирма, у которой, по версии следствия, вымогал взятку вице-мэр, как раз «Строй-Академия», возглавляемая Айной Неустроевой, главным свидетелем в этом резонансном деле, по которому проходят так же генеральный директор строительной фирмы «Утум+» Георгий КАРАМЗИН и учредитель «Утум-дизайн» Татьяна САМСОНОВА.

Так что без преувеличения можно сказать, что атмосфера в Малом зале мэрии, где проходило собрание, была весьма накаленной. Фактически состоялась «очная ставка» сторон, чьи «разборки» перешли уже в стадию следствия и исков в суд.

Модератор заседания, руководитель рабочей группы Общественной палаты Якутска по строительству, ЖКХ и экологии Михаил ОХЛОПКОВ призвал присутствующих отбросить эмоции и сосредоточиться исключительно на обсуждении проблем строительства «Строй-Академией» многоквартирного дома по Вилюйскому тракту.

Айна Неустроева: Наши дольщики получат свои квартиры

Первой слово предоставили Айне Неустроевой. Она сослалась на то, что находится на больничном, плохо себя чувствует, поэтому кратко расскажет о планах по выводу стройки из стагнации, но не будет отвечать на вопросы. Айна Неустроева сообщила, что сейчас в стадии завершения находятся переговоры с крупным инвестором: достигнуты основные договоренности, осталось согласовать технические детали договора, основная задача — в кратчайшие сроки войти в график строительства объекта.

— Не буду говорить, кто этот инвестор, чтоб информация не мусолилась в негативном фоне. «Строй-Академия» достроит и сдаст этот объект, наши дольщики получат свои квартиры, — заверила Айна Неустроева.

Антон Жондоров попробовал задать ей свои вопросы, но она покинула заседание, не отвечая на его реплики.

Редактор настаивает на своей правде

Свое возмущение главный редактор сайта News.Ykt.Ru выразил уже в ее отсутствие. Его аргументы публикуем в видеозаписи:

Как видим, Антон Жондоров категорически не согласен с выдвинутыми в свой адрес обвинениями, наоборот, сам обвиняет «Строй-Академию» в нарушении закона и настаивает на правдивости своих публикаций.

На что члены Общественной палаты Михаил Охлопков и Алексей КУПРИЯНОВ заметили, что без судебного решения нельзя обвинять «Строй-Академию», а Общественная палата не имеет полномочий определять чью-либо вину и собралась только для обсуждения обращения дольщиков о заморозке объекта.

Такое же мнение у Натальи ЧУСОВСКОЙ: без решения суда нельзя говорить о незаконности деятельности «Строй-Академии». Она сообщила, что сейчас ее ведомство проводит проверку, все финансовые документы предоставлены «Строй-Академией», и 1 октября станут известны результаты. Если выяснится, что средства дольщиков использовались не по назначению, а так же в случае выявления других нарушений, материалы будут переданы для расследования. Сейчас же рано что-либо утверждать.

Юрист фирмы «Утум» Анна ЕГОРОВА сообщила, что «Строй-Академия» не выплатила 250 миллионов рублей за земельный участок, на котором строится дом. При этом она подчеркнула, что одним из требований банка Дом.рф к «Строй-Академии» являлась полная собственность на земельный участок. По ее мнению, на отказ в финансировании банком это обстоятельство повлияло куда больше, чем негативные публикации в СМИ.

Председатель Общественной палаты Якутска Андрей ВЫСОКИХ высказался за то, чтобы подождать итогов проверки, и потом делать выводы. По его мнению, сейчас лучше воздержаться от поддержки застройщика, ведь Общественная палата не может взять на себя ответственность за строительную фирму. Андрей Высоких отметил, что недобросовестных фирм немало, и сослался на пример дома по ул. Короленко, 25.

Члены палаты Андрей Высоких и Дмитрий АРГУНОВ выразили поддержку своему коллеге Антону Жондорову в том, что его публикации не могли оказать негативного воздействия на деятельность «Строй-Академии». По их мнению, и без этого «Строй-Академия» с 1 июля в соответствие с новым законом ФЗ №214 не имела право заключать договора с дольщиками, так как не соответствовала сразу нескольким требованиям – правом собственности на участок и процентом готовности объекта.

Минстрой: Эта проблема касается всей строительной отрасли страны

В своем выступлении министр строительства РС(Я) Павел Аргунов перевел проблему на более высокий уровень, подчеркнув, что она носит общероссийский характер:

— Проблемы «Строй-Академии» были нам в министерстве строительства известны еще с марта, когда они обратились с вопросом о переходе на проектное финансирование. Все застройщики планировали перейти с 1 июля на эскроу-счета и работали над этим с банками. В частности, «Строй-Академия» обратилась в банк Дом.рф, одним из условий которого было наличие собственных средств, порядка 250 миллионов рублей. «Строй-Академии» сложно было найти такие средства, и они обратились к нам за помощью. Банк требовал гарантий субъекта, но по закону это невозможно для частного застройщика. В Якутск приезжал представитель Дома.рф, мы с ним вели переговоры, банк заверил, что вопрос решится положительно без вмешательства субъекта. Но потом мы получили письмо о приостановке строительства объекта. 1 октября шлагбаум закрывается, и без крупного инвестора этот застройщик не сможет продолжать строительство.

Такая сложная ситуация сложилась практически по всей Российской Федерации. Минстрой России неоднократно заявлял, что будут разработаны программы помощи застройщикам, которые попали в промежуток между старыми и новыми правилами. И вместе с ними в эту ловушку попали и дольщики. Утешает то, что договора долевого участия застрахованы в Фонде защиты прав дольщиков, в случае банкротства или непредоставления квартир Фонд будет принимать решение о завершении строительства или возврате средств. Мы эти вопросы будем ставить перед Минстроем РФ, ведь с одной стороны закон защищает права дольщиков, в то же время в момент перехода возникают проблемы с застройщиками, которые начали объекты раньше, но не смогли перейти на проектное финансирование. У нас в республике такой проблемный объект один – у «Строй-Академии».

25 сентября Минстрой РФ проводит общероссийское совещание в Санкт-Петербурге, где на одной из сессий будет обсуждаться эта проблема. Планирую принять участие и поднять вопрос «Строй-Академии». В целом, в стране немало предприятий, которые не смогли перейти на эскроу-счета, это создает множество проблем, в том числе социальных, и грозит кризисом в строительной отрасли, которая является флагманом развития экономики страны.

Таким образом, на этом заседании, организованном Общественной палатой Якутска, смогли высказаться все стороны.

SakhaLife следит за развитием событий.