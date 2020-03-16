Антон Жондоров & Айна Неустроева: Верховный суд вынес решение по апелляции

Сегодня, 16 марта в Верховном суде Якутии судебная коллегия под председательством судьи Галины ФЕДОРОВОЙ продолжила рассмотрение жалобы журналиста Антона ЖОНДОРОВА на решение Якутского городского суда об удовлетворении иска к нему Айны НЕУСТРОЕВОЙ и Руслана АЛТБЕКОВА по защите их чести и достоинства.

SakhaLife подробно освещает это дело.

Как сообщал SakhaLife, тогда судья Якутского городского суда Илья ЕФРЕМОВ удовлетворил этот иск к журналисту Антону Жондорову, обязав его удалить из интернета две публикации, которые признал порочащими честь и достоинство истцов, и все ссылки на них в сети.

Антон Жондоров, который не раз заявлял, что считает свои материалы правдивыми, подал апелляцию в Верховный суд республики.

И сегодня судебная коллегия из Галины ФЕДОРОВОЙ, Светланы СЫРЕНОВОЙ и Айталины ИГНАТЬЕВОЙ отменила то самое решение Якутского городского суда, признавшего виновным Антона Жондорова в нанесения ущерба чести и достоинству Айны Неустроевой и Руслана Алибекова.

Сразу после суда представитель истцов ШАДРИН кратко заявил, что будет оспаривать это решение судебной коллегии, и отказался от дальнейших комментариев.

Ответчик Антон Жондоров не скрывал своего удовлетворения и прокомментировал SakhaLife:

— Сегодня Верховный суд республики принял объективное решение в отличие от городского суда, который рассмотрел дело поверхностно. Хотел бы обратить внимание правоохранительных органов, в первую очередь Следственного комитета, на те материалы, которые я предоставил в суде о эффективности привлечения уставного капитала, которые необходимо проверить должным образом.

Подробности – в ближайшее время.