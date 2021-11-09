Айхальскую больницу оснащают современным оборудованием

Глава Якутии Айсен Николаев 9 ноября проверил укомплектованность Айхальской городской больницы необходимыми кадрами, медоборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Глава региона пообщался с врачами, узнал о текущем состоянии дел. Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Айхальской городской больницы Лариса Куранова, в настоящее время учреждением оказываются все основные виды профилактической, диагностической и лечебной помощи.

Сегодня Айхальская городская больница включает в себя пять стационарных отделений на 109 коек, две поликлиники – для приёма взрослого и детского населения, здесь также оборудованы отделение лучевой диагностики, стоматологический кабинет, лаборатория, женская консультация, физиотерапевтический кабинет, отделение скорой медицинской помощи.

«Наша задача оснастить современным медицинским оборудованием и высококвалифицированными кадрами Айхальскую городскую больницу, и сейчас мы видим, как она реализуется». — сказал глава республики.

Укрепляется материально-техническая база больницы. Так, в прошлом году в детском отделении установлен современный УЗИ-аппарат и электрокардиограф, в этом году получен новый рентген-аппарат и флюорограф.

Кроме того, Айхальская городская больница усилила клинико-диагностическую службу – имеется своё оборудование для ПЦР исследования ковид.

Внедряется информационная система для персонифицированного учёта оказания медицинской помощи – введены электронные карты больного, повышающие эффективность назначаемого лечения и облегчающие работу врачам.

В 2022 году техническое оснащение современным медицинским оборудованием будет продолжено. Напомним, что в Мирнинском районе принят Комплексный план развития здравоохранения. В его реализации участвуют региональное правительство, администрация района и компания «АЛРОСА». Это позволит в ближайшие годы решать важнейшие вопросы развития здравоохранения, связанные с повышением качества первичной медицинской помощи, укреплением материально-технической базы и оснащением больниц современным медоборудованием, привлечением и подготовкой квалифицированных медицинских кадров.