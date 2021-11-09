09.11.2021
14:54
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Красота & Здоровье

Айхальскую больницу оснащают современным оборудованием

Глава Якутии Айсен Николаев 9 ноября проверил укомплектованность Айхальской городской больницы необходимыми кадрами, медоборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. 

Глава региона пообщался с врачами, узнал о текущем состоянии дел.  Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Айхальской городской больницы Лариса Куранова, в настоящее время учреждением оказываются все основные виды профилактической, диагностической и лечебной помощи. 

Сегодня Айхальская городская больница включает в себя пять стационарных отделений на 109 коек, две поликлиники – для приёма взрослого и детского населения, здесь также оборудованы отделение лучевой диагностики, стоматологический кабинет, лаборатория, женская консультация, физиотерапевтический кабинет, отделение скорой медицинской помощи.

«Наша задача оснастить современным медицинским оборудованием и высококвалифицированными кадрами Айхальскую городскую больницу, и сейчас мы видим, как она реализуется». — сказал глава республики.  
Укрепляется материально-техническая база больницы. Так, в прошлом году в детском отделении установлен современный УЗИ-аппарат и электрокардиограф, в этом году получен новый рентген-аппарат и флюорограф. 

Кроме того, Айхальская городская больница усилила клинико-диагностическую службу –  имеется  своё оборудование для ПЦР исследования ковид. 

Внедряется информационная система для персонифицированного учёта оказания медицинской помощи – введены электронные карты больного, повышающие эффективность назначаемого лечения и  облегчающие работу врачам.  

В 2022 году техническое оснащение современным медицинским оборудованием будет продолжено. Напомним, что в Мирнинском районе принят Комплексный план развития здравоохранения. В его реализации участвуют региональное правительство, администрация района и компания «АЛРОСА». Это позволит в ближайшие годы решать важнейшие вопросы развития здравоохранения, связанные с повышением качества первичной медицинской помощи, укреплением материально-технической базы и оснащением больниц современным медоборудованием, привлечением и подготовкой квалифицированных медицинских кадров. 

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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