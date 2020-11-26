26.11.2020
17:30
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Экономика

Айхальский ГОК снижает риски внештатных ситуаций на хвостохранилище

АЛРОСА начала внедрение автоматизированной системы беспроводного мониторинга на гидротехнических сооружениях Айхальского ГОКа. Переход на аппаратный контроль дополнительно снижает риски возникновения внештатных ситуаций и повышает безопасность хвостохранилища обогатительной фабрики №14.

Автоматическая система беспроводного мониторинга (АСБМ) состоит из сети датчиков, устанавливаемых в существующую контрольно-измерительную аппаратуру гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища обогатительной фабрики №14 Айхальского ГОКа. АСБМ включает в себя 33 термометрические скважины, 31 пьезометрическую скважину на ограждающей дамбе и плотине маневровой емкости, а также уровнемеры в хвостохранилище и пруде-накопителе. Система позволяет измерять все ключевые параметры сооружения, включая уровни воды в открытых водоемах и температуру грунтов ограждающих сооружений. 

«Внедрение АСБМ позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии ГТС, оперативно оценивать динамику изменений, происходящих в сооружениях, и незамедлительно на них реагировать. Это делает работу хвостового хозяйства более стабильной и исключает возникновение аварийных ситуаций, способных нанести ущерб инфраструктуре комбината и поселка Айхал и экологии региона», — сказал главный инженер Айхальского ГОКа Вячеслав Зубарев. 

Такая система реализуется впервые в АЛРОСА, и Айхальский ГОК выступает пионером в этом направлении. В настоящее время идет установка датчиков и элементов питания. Завершить монтаж оборудования и разработать все регламентирующие документы предполагается до конца 2020 года. В дальнейшем таким оборудованием будут оснащены и другие гидросооружения АЛРОСА. В настоящее время сбор параметров ГТС осуществляется вручную различными службами ГОКов и института «Якутнипроалмаз» по утвержденному графику.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АЛРОСА
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