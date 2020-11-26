Айхальский ГОК снижает риски внештатных ситуаций на хвостохранилище

АЛРОСА начала внедрение автоматизированной системы беспроводного мониторинга на гидротехнических сооружениях Айхальского ГОКа. Переход на аппаратный контроль дополнительно снижает риски возникновения внештатных ситуаций и повышает безопасность хвостохранилища обогатительной фабрики №14.

Автоматическая система беспроводного мониторинга (АСБМ) состоит из сети датчиков, устанавливаемых в существующую контрольно-измерительную аппаратуру гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища обогатительной фабрики №14 Айхальского ГОКа. АСБМ включает в себя 33 термометрические скважины, 31 пьезометрическую скважину на ограждающей дамбе и плотине маневровой емкости, а также уровнемеры в хвостохранилище и пруде-накопителе. Система позволяет измерять все ключевые параметры сооружения, включая уровни воды в открытых водоемах и температуру грунтов ограждающих сооружений.

«Внедрение АСБМ позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии ГТС, оперативно оценивать динамику изменений, происходящих в сооружениях, и незамедлительно на них реагировать. Это делает работу хвостового хозяйства более стабильной и исключает возникновение аварийных ситуаций, способных нанести ущерб инфраструктуре комбината и поселка Айхал и экологии региона», — сказал главный инженер Айхальского ГОКа Вячеслав Зубарев.

Такая система реализуется впервые в АЛРОСА, и Айхальский ГОК выступает пионером в этом направлении. В настоящее время идет установка датчиков и элементов питания. Завершить монтаж оборудования и разработать все регламентирующие документы предполагается до конца 2020 года. В дальнейшем таким оборудованием будут оснащены и другие гидросооружения АЛРОСА. В настоящее время сбор параметров ГТС осуществляется вручную различными службами ГОКов и института «Якутнипроалмаз» по утвержденному графику.