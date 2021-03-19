Айхальский ГОК начал эксплуатацию нового узла

19 марта 2021 г. — АЛРОСА ввела в опытно-промышленную эксплуатацию узел пенной сепарации на фабрике №14 Айхальского горно-обогатительного комбината. Проект реализован для повышения качества извлечения алмазов из сырья с подземного рудника «Айхал».

Переработка руды с «Айхала» на ОФ №14 началась в 2020 году после планового завершения работы фабрики №8. Чтобы обеспечить необходимую глубину обогащения этого сырья с извлечением алмазов крупностью от 0,5 мм, было принято решение о строительстве дополнительного передела пенной сепарации.

Сооружение узла, состоящего из двух независимых линий, началось в июне 2020 года. На основе заключения специалистов института «Якутнипроалмаз» была выбрана отечественная технология, обеспечивающая хорошее извлечение алмазов размерами от 0,5 до 1,2 мм. Для снижения капитальных затрат на внедрение проект задействует часть оборудования ОФ №8, в монтаже и наладке оборудования принимают участие специалисты отдела главного обогатителя комбината, технические специалисты ОФ №14, а также специализированные тресты АЛРОСА – «Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтоматика».

В состав Айхальского ГОКа АЛРОСА входят карьер «Юбилейный», обогатительная фабрика №14 и подземный рудник «Айхал». По итогам 2020 года комбинат добыл более 8 млн карат алмазов.