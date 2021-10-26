Айхальский ГОК АЛРОСА повышает безопасность персонала

Айхальский горно-обогатительный комбинат АЛРОСА дополнительно повышает безопасность эксплуатации грузового и карьерного автотранспорта. Установка видеооборудования и дополнительных сферических зеркал позволяет лучше контролировать «слепые» зоны, а оборудование перекрестков технологических дорог дополнительными прожекторами и уточнение регламентов ведения работ призвано снизить вероятность происшествий, связанных с наездами техники.

В рамках мероприятий, направленных на предотвращение возможных инцидентов, были разработаны схемы «слепых» зон карьерных самосвалов и грузовых автомобилей, на основе которых закуплено необходимое оборудование. В настоящее время специалисты АГОКа осуществляют его монтаж.

«Технологический транспорт оснащается видеорегистраторами. С помощью широкоугольных камер, установленных в передней и задней части самосвала, водитель может видеть происходящее в «слепых» зонах на установленном в кабине мониторе. На грузовые автомобили хозяйственного назначения для улучшения обзора устанавливают сферические зеркала. Кроме того, мы тщательно проанализировали и обновили документы, определяющие порядок проведения работ и нахождения персонала на производственных площадках, и установили дополнительное искусственное освещение на перекрёстках технологических дорог и в других местах, где повышен риск транспортных происшествий. Все это позволит дополнительно снизить вероятность наездов техники на препятствия и людей», — прокомментировал заместитель директора АГОКа по производственной безопасности Константин Полев.

АЛРОСА активно работает над развитием культуры безопасности. В 2021 году компания представила Стратегию по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) на 2021-2025 годы, который структурирует подход к вопросам промышленной безопасности, а также Программу в области устойчивого развития. Она помимо прочего содержит ключевые задачи по вопросам ОТиПБ до 2025 года, среди которых – достижение нулевого травматизма и ежегодное снижение показателя LTIFR на 10%.