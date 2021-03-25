Айхал Габышев выступил на Дальневосточной конференции строителей

Заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), координатор НОСТРОЙ по ДФО Айхал ГАБЫШЕВ выступил 24 марта на Дальневосточной конференции строителей в Южно-Сахалинске.

Айхал Габышев заявил, что резкий рост стоимости стройматериалов является одной из главных проблем бюджетного строительства. Существующая система ценообразования не учитывает рыночных колебаний и требует пересмотра. Он сделал акцент на следующих цифрах:

✔ арматурная сталь подорожала в среднем на 40 %,

✔ оцинкованная сталь – на 35%,

✔ стальные трубы и профили – на 35%,

✔ конструкции из стали – на 25%,

✔ электротехнические изделия – на 25%.

НОСТРОЙ внес проект изменений в федеральное законодательство (11 статью Федерального закона № 98-ФЗ от 1 апреля 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам предупреждения ЧС»), которые предлагают создание правового механизма регулирования изменений стоимости строительных материалов при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

Дальневосточная конференция строителей начала работу 24 марта 2021 года в Южно-Сахалинске.

Главные темы:

✅законодательные и практические перспективы развития отрасли

✅вопросы ценообразования в строительстве

✅«северные надбавки» в контрактной системе

✅пересмотр норматива стоимости 1 кв м. жилья при расселении/переселении

✅цифровизация в строительстве – опыт Сахалина

В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, заказчики, саморегулируемые и строительные компании. Модератором пленарного заседания выступил вице-президент НОСТРОЙ Антон МОРОЗ.

В состав президиума также вошли губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ОЛОНЦЕВ.

По ВКС в конференции приняла участие директор Департамента ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России Ирина ТЮТЬМИНА. Она рассказала об итогах работы министерства во взаимосвязи с НОСТРОЙ, государственными заказчиками и ФОИВами.

В завершение к участникам конференции по ВКС присоединился президент НОСТРОЙ Антон ГЛУШКОВ. Он обратил внимание на деятельность рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры», председателем которой является заместитель председателя правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН.

Помимо выступлений и дискуссий по тематике программа конференции также включает посещение объектов строительства и капитального ремонта Южно-Сахалинска.