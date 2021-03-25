Айхал Габышев выступил на Дальневосточной конференции строителей
Заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), координатор НОСТРОЙ по ДФО Айхал ГАБЫШЕВ выступил 24 марта на Дальневосточной конференции строителей в Южно-Сахалинске.
Айхал Габышев заявил, что резкий рост стоимости стройматериалов является одной из главных проблем бюджетного строительства. Существующая система ценообразования не учитывает рыночных колебаний и требует пересмотра. Он сделал акцент на следующих цифрах:
✔ арматурная сталь подорожала в среднем на 40 %,
✔ оцинкованная сталь – на 35%,
✔ стальные трубы и профили – на 35%,
✔ конструкции из стали – на 25%,
✔ электротехнические изделия – на 25%.
НОСТРОЙ внес проект изменений в федеральное законодательство (11 статью Федерального закона № 98-ФЗ от 1 апреля 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам предупреждения ЧС»), которые предлагают создание правового механизма регулирования изменений стоимости строительных материалов при исполнении государственных и муниципальных контрактов.
Дальневосточная конференция строителей начала работу 24 марта 2021 года в Южно-Сахалинске.
Главные темы:
✅законодательные и практические перспективы развития отрасли
✅вопросы ценообразования в строительстве
✅«северные надбавки» в контрактной системе
✅пересмотр норматива стоимости 1 кв м. жилья при расселении/переселении
✅цифровизация в строительстве – опыт Сахалина
В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, заказчики, саморегулируемые и строительные компании. Модератором пленарного заседания выступил вице-президент НОСТРОЙ Антон МОРОЗ.
В состав президиума также вошли губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ОЛОНЦЕВ.
По ВКС в конференции приняла участие директор Департамента ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России Ирина ТЮТЬМИНА. Она рассказала об итогах работы министерства во взаимосвязи с НОСТРОЙ, государственными заказчиками и ФОИВами.
В завершение к участникам конференции по ВКС присоединился президент НОСТРОЙ Антон ГЛУШКОВ. Он обратил внимание на деятельность рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры», председателем которой является заместитель председателя правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН.
Помимо выступлений и дискуссий по тематике программа конференции также включает посещение объектов строительства и капитального ремонта Южно-Сахалинска.
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