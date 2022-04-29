Айхал Габышев встретился с генконсулом Узбекистана по ДФО

28 апреля 2022 года в г. Якутске состоялась встреча Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по ДФО, генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхала Габышева с Генконсулом Республики Узбекистан по ДФО Рустамом Исламовым в рамках достигнутых ранее договоренностей между Минстроем России и Республики Узбекистан по вопросам расширения взаимодействия двух стран, в том числе импортозамещения строительных материалов на российском рынке. На встрече стороны обсудили вопросы практического взаимодействия в сфере строительства на Дальнем Востоке.

Айхал Габышев обозначил перспективы российско-узбекских двусторонних экономических отношений, сообщил о готовности строительных компаний Дальнего Востока к развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в области строительства. Ключевыми направлениями такого сотрудничества станут формирование рынка строительных материалов и оборудования, а также развитие кадрового потенциала и привлечение квалифицированных специалистов из Узбекистана. Координатор НОСТРОЙ по ДФО отметил, что по словам Президента Российской Федерации Владимира Путина развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI-го века. Поэтому задачи по реализации национальных проектов и федеральных программ на территории ДФО должны выполняться своевременно и качественно, несмотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию в мире.

Айхал Габышев также рассказал о недавнем визите делегации НОСТРОЙ во главе с президентом НОСТРОЙ Антоном Глушковым в Ташкент и итогах их встречи с узбекскими производителями строительных материалов. Координатор НОСТРОЙ по ДФО запросил у узбекских коллег перечень производителей строительных материалов, заинтересованных в установлении взаимовыгодного сотрудничества.

Рустам Исламов ознакомил участников встречи со структурой строительного комплекса Узбекистана. Рассказал, что в республике для подготовки кадров для строительной отрасли созданы так называемые моноцентры, которые представляют из себя средне-специальные учебные заведения. Также Генеральный Консул рассказал о деятельности Агентства внешних трудовых миграций Узбекистана, которое занимается вопросами трудоустройства граждан Узбекистана.

В конце встречи Рустам Исмаилов поблагодарил Айхала Габышева за теплый прием. Айхал Габышев пригласил представительство Узбекистана принять участие в конференции строителей Дальнего Востока, которая запланирована в июне текущего года. Стороны выразили готовность в развитии дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.

В рамках своего визита в Якутск Рустам Исламов в первый день своего пребывания на встрече с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым также обсудил перспективы сотрудничества с Якутией и в других отраслях экономики, в частности, в ювелирной, сфере образования, культуры и спорта.