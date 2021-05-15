Айхал Габышев: Семья – это главная опора в жизни человека

В этот прекрасный день от всего сердца поздравляю Вас с необыкновенным праздником – международным Днём семьи!

Семья – это главная опора в жизни человека, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии. Именно в семье формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал семейные традиции, хранил память о предках. Во все времена крепкая и здоровая семья является основой сильного государства, хранительницей духовных и культурных традиций народа.

Желаю всем семьям пронести свою любовь через годы и хранить любовь и верность в своём союзе! Пусть в каждой семье царят мир, добро, понимание, любовь и уважение! Будьте счастливы! Берегите семейное счастье!

Айхал Габышев, координатор Ассоциации «НОСТРОЙ» по ДФО, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», председатель ОО «Лига отцов Якутии».