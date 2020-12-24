Айхал Габышев: Сбудется многовековая мечта якутян!

В своем ежегодном посланиинаш всенародно избранный глава Якутии Айсен Николаев озвучил, что наступающий 2021 год будет годом начала строительства Ленского моста. Это и есть многовековая мечта всех жителей нашей многонациональной республики. Благодаря поддержке Президента страны, наш долгожданный проект выходит на этап фактического осуществления. При поддержке полномочного представителя Юрия Трутнева Ленский мост включен в Национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона и результате плодотворной работы с федеральными структурами подтверждена эффективность ключевого инфраструктурного объекта республики – Ленского моста.

Завершена разработка первого этапа проекта сметной документации, который находится в федеральной госэкспертизе. «В ближайшее время планируется выход на строительную площадку подготовительных работ», — сказал наш лидер. Напомним, что 17 декабря 2020 г. подписан кредитный договор и трёхстороннее прямое соглашение между ПАО «Сбербанк России», республикой и ООО «Восьмая концессионная компания», которые обеспечат финансирование 30% стоимости строительства проекта. 21 декабря 2020 г. проект Ленского моста поддержан членами межведомственной комиссии Минтранса России, как приоритетный и утверждён к направлению на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту для определения объёмов и сроков финансирования из федерального бюджета.

В послании главы Якутии Айсена Николаева было уделено много внимания по вопросам строительства, и это правильно, ведь строительство является локомотивом экономики нашей страны, а СРО в сфере строительства стал эффективной системой негосударственного управления строительным комплексом и надежным партнером государства.

Также были поставлены конкретные задачи по развитию строительного комплекса, это модернизация и внедрение новых технологий, это подготовка и трудоустройство местных кадров, это поддержка местных производителей строительных материалов и конечно же поддержка местных строительных компаний и увеличение подрядных объёмов. Благодаря огромной работе главы Якутии Айсена Николаева из федерального центра поступили огромные средства на строительство социальных и стратегически важных объектов. Такого еще не было никогда.

Активно работает программа дальневосточной ипотеки для молодых семей с 2-х процентной кредитной ставкой.

А также для улучшения жилищных условий населения работает Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы» на общую сумму около 110 млрд. рублей. Учитывая то, что 11% от всего аварийного жилищного фонда в России находится в Якутии, это особенно важно. По итогам реализации программы ожидается, что к 1 сентября 2025 года на территории всех 36 административно-территориальных единиц Якутии будет ликвидировано в общей сложности свыше 1,142 млн. кв. метров аварийного жилья, это 25,31 тыс. жилых помещений, в которых проживает 61,09 тыс. граждан.

По региональному проекту «Жилье» на данный момент для Якутии утверждены самые большие показатели ввода жилья из всех субъектов ДФО.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды на территории РС(Я)» к 2024 году планируется благоустроить 605 общественных пространств.

В рамках национальной программы «Здравоохранение» по Федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» Якутия получила 5,9 млрд. рублей из федерального бюджета на строительство онкоцентра, стационаром на 180 коек.

По госпрограмме РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» под эгидой Минпромторга РФ реализуется проект строительства Жатайской судоверфи, где идет стройка 10 судов и утилизация 2 судов в год, ввод которого планируется в конце 2021 года. Стоимость проекта составляет 5,7 млрд. рублей.

По инициативе минвостокразвития РФ по программе «Единая субсидия» в этом году дан старт строительству Республиканского кардиологического диспансера. Всего на строительство 8-этажного центра на 150 коек направлено 4,5 млрд. рублей.

В соответствии с майским Указом президента страны от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за период 2019 – 2024 годы планируется направить 34,5 млрд.рублей на приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети г. Якутска, в том числе: на региональные дороги 25,5 млрд. рублей, на городскую агломерацию 8,9 млрд. рублей.

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России» ФКП «Аэропорты Севера» планирует до 2025 года провести в Якутии строительные работы по реконструкции 16 аэропортов.

В канун 100-летнего юбилея Якутии глава Якутии дан старт строительству Центра духовно-культурных традиций, которая будет способствовать сохранению и популяризации духовных ценностей народа Саха.

Традиционно Якутия является кладовым регионом, полагающимся на значительные доходы от природопользования, недропользования. Сейчас Республика Саха (Якутия) становится все более интересным регионом для бизнеса.

У нас с Вами одна главная задача — это повышение качества жизни якутян, путем повышения качества строительства. Несмотря на все трудности, мы с уверенностью смотрим в будущее. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все препятствия, приумножить достижения и создать основу для дальнейшего процветания нашей республики.

Мы строители Якутии, полностью поддерживаем Послание нашего лидера Айсена Николаева и не останавливаясь на достигнутом будем дальше работать во благо процветания нашей любимой Республики!