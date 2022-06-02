Айхал Габышев: «Россия – Монголия: Партнерство в строительном комплексе без границ»

27 мая 2022 года в Улан-Удэ состоялось мероприятие в рамках Международного форума «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности» в Улан-Удэ.

Форум был посвящен формированию перспектив торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Россией, укрепления практического взаимодействия, оптимизации транспортно-логистических связей, развития приграничного сотрудничества стоящими перед двумя странами. Мероприятие состоялось благодаря организации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Центра «Мой бизнес» Бурятия и Фонда регионального развития Республики Бурятия.

От имени президента НОСТРОЙ Антона Глушкова участников форума приветствовал координатор НОСТРОЙ по ДФО Айхал Габышев. Он сообщил: «Отношения наших двух стран с советских времен остаются дружественными. Россия и Монголия развивают взаимовыгодное сотрудничество на основе исторически сложившихся прочных связей, традиций дружбы и добрососедства, взаимного доверия и уважения между народами двух стран.

Несмотря на колебания мировой конъюнктуры, связанной с пандемией, по официальным данным товарооборот между Россией и Монголией достиг порядка 2 млрд. долларов в год. Но здесь я хочу сделать одну ремарку. Она заключается в идее измерять объемы товарооборота между нашими странами в национальных валютах – рублях и монгольских тугриках. Сейчас наша страна взяла курс на отвязку от долларовой системы, поэтому считаю целесообразным отвязаться от измерения в долларах товарооборота между нашими странами. А на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи президент нашей страны заявил, что переход на национальную валюту, рубли, в товарообороте с Белоруссией способствует укреплению рубля. Поэтому этот переход в интересах наших стран».

В настоящее время, Национальным объединением строителей сформирован и запущен в публичную плоскость Каталог импортозамещаемых строительных материалов и оборудования и кратко рассказал о принципах работы ресурса. Национальное объединение строителей в данное время проводит анализ рынка индустриального строительства с дальнейшей проработкой вопроса использования этих практик в сфере гражданского строительства, возведения объектов социальной инфраструктуры и промышленного строительства. Айхал Габышев добавил, что полученные по итогам анализа сведения будут использованы для подготовки предложений по наращиванию производственных мощностей или техническому перевооружению действующих домостроительных комбинатов.

На сессии выступил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, представители власти, бизнес-сообществ и саморегулируемых организаций строителей обсудили вопросы импортозамещения, новые тенденции отрасли, инвестиционные проекты и многое другое.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что «строительство жилья, инфраструктуры, промышленных объектов – это всегда большой экономический стимул; даже сама по себе стройка, как процесс, вносит вклад в развитие экономики». Он также привел перспективные варианты взаимодействия с Монголией в строительстве.

Также на сессии выступил депутат Народного Хурала Республики Бурятия Геннадий Доржиев, являющийся председателем саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». Он рассказал об основных векторах взаимодействия строительного комплекса Бурятии и Монголии.

Первый форум «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» — это площадка для поддержки российских и монгольских предпринимателей, поиска новых партнеров и контактов, выработки стратегии торгово-экономического сотрудничества в новой реальности.

Второй форум пройдет в Монголии с участием руководства двух стран России и Монголии.