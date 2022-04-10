Айхал Габышев: Праздник искренней гордости за наших сыновей

Любимые наши сыновья, поздравляем вас с замечательным праздником – с Днем сына в Республике Саха (Якутия)!

День сына — это праздник искренней гордости за наших сыновей, радости и светлой надежды за их благополучное будущее. Этот праздник напоминает нам, родителям, о том, насколько важно передавать нашим сыновьям традиции и заветы предков, прививать им уважительное отношение к семье и в очередной раз обратить внимание на проблемы отцов и детей. Самое главное — проявлять внимание и заботу, чаще говорить нашим детям, насколько сильно мы их любим, верим в них.

Каждый родитель мечтает, чтобы его сын вырос сильным, умным и здоровым, ведь в нашем обществе считается, что сын – это наследник, защитник, продолжатель рода. Отец стремится воспитать в своем сыне такие качества, как ответственность, трудолюбие, стойкость к жизненным трудностям и умение заботиться о своей семье. Мать мечтает, чтобы ее сын вырос добрым, надежным, настоящей опорой и поддержкой для своих родных и близких.

От имени многотысячной армии отцов республики поздравляю всех родителей, которым судьба подарила мальчиков, с праздником! Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции. Пусть каждый мальчик стремится стать вначале многодетным отцом, потом дедушкой, прадедушкой, прапрадедушкой.

В этот замечательный весенний день желаю всем матерям и отцам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, царят уют, мир и гармония! Пусть ваши дети радуют своими успехами каждый день! Сыновьям желаю быть гордостью и опорой для своей семьи, примером для родных и близких!