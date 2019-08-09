Айхал Габышев поздравляет с праздником

Дорогие коллеги, уважаемые строители!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Повышение качества жизни граждан является главной задачей государства. Для решения этой задачи президентом нашей страны поставлены амбициозные задачи по исполнению 12-ти национальных проектов, реализация которых невозможна без участия строительного комплекса.

Строительная отрасль является локомотивом социально-экономического развития страны и региона. В строительной отрасли России занято 6,5 миллионов человек. Из них более 37 тысяч, что составляет 10,5% из числа всех работников организаций — строители нашей республики.

Строители Якутии вывели регион в число лидеров Дальневосточного федерального округа по объему построенных квадратных метров жилья. В регионе успешно реализуются программы по приобретению качественного жилья для различных категорий граждан, по переселению граждан из аварийных домов, а также строительству социальных объектов.

В этом году в республике будет утверждена Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года, в которой будут сформулированы перспективные цели и задачи строительного комплекса республики, что создаст новый импульс для дальнейшего развития строительных организаций республики.

Уверен, что совместными усилиями мы в силах решить приоритетные задачи строительного комплекса, таких как: повышение качества и безопасности строительства, модернизация строительных организаций и внедрение новых технологий, поддержка местных производителей строительных материалов, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров, повышение престижа рабочих профессий.

Уважаемые строители, выражаю слова искренней признательности вашему труду и благодарность за плодотворное сотрудничество. Спасибо за верность профессии, за вклад в развитие нашей республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в нелегком и созидательном труде!

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

Айхал Габышев.