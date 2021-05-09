Айхал Габышев поздравляет с Днём Великой Победы

Ытыктыыр уонна күндүтүк саныыр кырдьаҕастарбыт, үлэ, тыыл уонна сэрии бэтэрээннэрэ, тапталлаах Сахабыт сирин бар дьоно!

Эһигини 76-с сыллаах Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх күнүнэн ис – сүрэхпиттэн долгуйан туран эҕэрдэлиибин! Бу күн биһиги сэрии толоонугар кыргыспыт хорсун буойуттарбыт, тыылга килбиэннэхтик үлэлээбит аҕа көлүөнэ дьоммут сырдык ааттарыгар сүгүрүйэбит.

Аҕа дойду сэриитин ыар тыынын билбэтэх ыал биһиэхэ суох. Дойду көмүскэлигэр Сахабыт сирин 62 тыһыынчаттан тахса модун уоланнара ыҥырыллыбыттара, кинилэртэн 32 тыһыынча кэриҥэ киһи эрэ Ийэ буоругар төннүбүтэ, 29 тыһыынча биир дойдулаахпыт сэрии толоонугар букатыннаахтык охтубута, сураҕа суох сүппүтэ, ону тэҥэ 418 эдэркээн кыргыттар сэрии хонуутугар көмөҕө барбыттара. Кинилэр Аҕа дойдубутун эрдээхтик, эттэрин сииннэрин, олохторун толук ууран туран көмүскээбиттэрэ, Кыайыы өрөгөйүн бүтүн аан дойдуга аҕалсыбыттара. Киһи аймах историятыгар өлүү-сүтүү тыыннаах, сидьиҥ сэрии 1418 ыар күннээх-түүн устатыгар барбыта.

Сыл хонук солбуллуо, саҥа кэм салаллан иһиэ, ол эрээри, Ким да умнуллубат, Туох да умнуллубат! Эйэлээх олохпут, сырдык халлааммыт иһин хорсун буойуттарбытыгар сүhүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэбит, албан ааккытыгар махтанабыт!

Уважаемые соотечественники, дорогие наши ветераны войны и труженики тыла, жители нашей любимой республики!

От имени строителей Дальневосточного федерального округа и от меня лично примите сердечное поздравление с 76-й годовщиной Великой Победы!

Священнее праздника нет у нас! Мы не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши храбрые и мужественные предки, о тех, кто сражался за мирное небо в мире, о тех, кто своим неустанным трудом в тылу ковал и приближал этот День Победы. Наш священный долг сохранить и чтить память для будущих поколений!

В этот праздник хочется в первую очередь пожелать всем мира и благополучия. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет всех россиян только на хорошие поступки и благие дела! Желаю Вам праздничного настроения, крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов в работе во благо процветания великой России и пусть каждый день дарит Вам и Вашим близким только счастье и радость!



Айхал Габышев, координатор Ассоциации «НОСТРОЙ» по ДФО, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», председатель ОО «Лига отцов Якутии».