Айхал Габышев поздравляет с Днем матери!

Сегодня мы отмечаем один из самых нежных праздников в календаре – День матери в Республике Саха (Якутия)!

Жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком. Этот праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное предназначение женщины, которые хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни.

Дорогие наши матери, бабушки, прабабушки, поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы ваши дети, внуки, правнуки платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей!

Председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев.