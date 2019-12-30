Айхал Габышев: От успеха каждого складывается успех нашей Якутии

Уважаемые жители и гости нашей любимой республики!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом, с годом Патриотизма в Якутии!

Глава нашей республики Айсен Николаев объявил 2020 год – Годом патриотизма. Это мудрое и правильное решение. Это логическое продолжение Года консолидации, сплотившей власть, бизнес и общество, которая действительно стала основополагающим фактором развития.

В год 75-летия Великой Победы особенно важно взять все лучшее из героической истории нашей Родины! Патриотизм наших солдат, подаривших мир всей планете, должен стать для нас примером.

Патриотизм — это нравственное убеждение и духовное чувство, в основе которого лежит любовь к своей стране, к своему народу, ее языку, традициям, истории и культурным ценностям, а также стремление защищать интересы своего народа, своей страны.

Пусть этот год принесет Вам много счастья, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений, моментов и радостных событий. Здоровья, счастья, благополучия и успеха каждому жителю нашей республики! Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

Айхал Габышев, председатель Лиги отцов Якутии,

генеральный директор Ассоциации СРО

«Союз строителей Якутии»

Таптыыр Сахабыт сирин көрсүө-сэмэй майгылаах, күүстээх санаалаах, ытык-мааны олохтоохторун Саргылаах Саҥа дьылынан, Дойдуга бэриниилээх буолуу сылынан эҕэрдэлиибин!

Ил Дархаммыт Айсен Николаев, үүнэн эрэр 2020 сылы Дойдуга бэриниилээх буолуу сылынан биллэрбитин өрө тутан, биир санаанан салайтаран төрөөбүт дойдубут тэтимнээхтик сайдарын, дьон-сэргэ олоҕо тупсарын туһугар таһаарыылаахтык, бэриниилээхтик өрө күүрүүлээхтик үлэлиэххэ!

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр дойду туһугар олохторун да кэрэйбэккэ киирсибит, аан дойдуга эйэлээх олоҕу бэлэхтээбит хорсун-хоодуот өбүгэлэрбит күүстээх санааларын холобур оҥостон хас биирдии киһи үүммүт сылга үтүөнү үксэттин, кэрэни элбэттин! Барыгытыгар бигэ туруктаах олоҕу баҕарабын!

Айхал Габышев, Саха сирин аҕаларын түмсүүтүн салайааччыта,

Саха сирин тутааччыларын түмсүүтүнсалайааччыта.

