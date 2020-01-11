Айхал Габышев о своем загадочном визите в Турцию

Якутию через ватсап облетел слух, что Айхал ГАБЫШЕВ, общественный деятель, председатель СРО «Союз строителей Якутии», председатель Лиги отцов Якутии назначен… послом России в Турции. Многие подхватили информацию, тем более, что в профиле Айхала Ивановича в последние дни появлялись фото из Турции в компании с сыном президента Турции Билалом ЭРДОГАНОМ, который летом гостил в Якутске, и министром обороны России Сергеем ШОЙГУ. SakhaLife связался с Айхалом Габышевым для проверки информации.

— Я нахожусь с частным визитом по личному приглашению руководства Турции, — отметил Айхал Иванович. – Я – гражданин Мира и патриот своей республики. Все мои действия направлены во благо родной республики, на ее процветание и формирование положительного имиджа. У меня много друзей по всему миру. И все нас очень сильно уважают. Все уважают нашего главу Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА, знают потенциал нашей республики.

В рамках данного частного визита в новогодние каникулы мы находимся с Кириллом БЫЧКОВЫМ, заместителем председателя правительства Якутии, курирующим привлечение инвестиций и вопросы внешнеэкономической деятельности. Провели ряд встреч с руководством министерств и ведомств Турции, в том числе и с торговым представителем России в Турции, а также с потенциальными турецкими инвесторами. Кирилл Евгеньевич свои новогодние каникулы провел очень продуктивно для нашей республики.

Мой друг Билал Эрдоган – президент Всемирной конфедерации этноспорта мира. Сейчас создает Федерацию мас-реслинга Турции. И ведет большую работу по популяризации нашего национального вида спорта. В 300 школах Турции провели презентацию мас-реслинга. К слову сказать, Минспорта России назвал мас-реслинг самым популярным национальным видом спорта.

Что касается вашего вопроса о назначении послом России, то кто-то отправил в ватсап неправильную информацию, и ее подхватили.

Таким образом, слух о том, что Айхал Габышев назначен послом России в Турции, оказался фейком. Но нет дыма без огня. Нашего земляка принимают в Турции на высшем уровне, и он, используя личные связи, продвигает родную республику.