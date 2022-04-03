Айхал Габышев: Мы, отцы, утверждаем — нет ничего важнее, чем крепкая и полная семья!

Таптыыр Сахабыт Сирин үлэни өрө туппут, күүстээх санаалаах, ытык-мааны аҕаларыгар итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун!

Дорогие, друзья! Уважаемые отцы!

От имени общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и от себя лично поздравляю всех мужчин кто носит гордое имя отца с Днем отца в Республике Саха (Якутия)!

В первое воскресенье апреля в Якутии ежегодно отмечается День отца. Этот день учрежден в целях повышения ответственности отца перед семьей и обществом, признавая первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи и в гражданском становлении подрастающего поколения.

Мы, отцы, благодарны Первому Президенту Республики Саха(Якутия) Михаилу НИКОЛАЕВУ, за учреждение еще в 1999 г. Дня Отца в Республике Саха (Якутия). И этот день является началом государственной политики по повышению роли отца в семье и в обществе и дал большой импульс развитию общественных организаций отцовского движения, направленных на повышение престижа отцовства и укреплению института семьи! Каждый год праздник предлагает рассмотрение актуальных тем.

В нашей родной республике отцовское движение зародилось одним из первых в России. Испокон веков наш народ ставил во главу угла семьи отца. Отец всегда принимал окончательное решение в интересах своей семьи. В 2007 году наша организация, объединившая Советы отцов со всех улусов и районов республики, была зарегистрирована в Министерстве юстиции. В настоящее время многотысячная армия Лиги отцов работаем начиная с детских садов в каждом наслеге, заканчивая улусными и городскими Советами отцов.

Благодаря дальновидной политике Главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА очень эффективно реализуется государственная семейная политика и широкие меры государственной поддержки семей с детьми. Кроме существующих мер государственной поддержки в этом году Указом Главы Республики Саха (Якутия) каждому родившемуся ребенку выделяется целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей. Понимая важность института семьи в развитии республики Глава РС(Я) своим Указом объявил 2022 год Годом матери. Поддерживая данное решение, по инициативе нашей организации, в Амгинском, Абыйском, Оленекском районах, а также во всех улусах по одному наслегу объявили 2022 год Годом отца.

Отцы республики со всей ответственностью утверждаем, что нет более важной темы, чем тема крепкой и полной семьи! Благодаря семье развивается государство! Пропаганда традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи – являются важнейшей государственной задачей.

Мы, отцы выражаем слова искренней благодарности экс-Главе республики Егору БОРИСОВУ за учреждение Дня сына и Дня охотника в нашей республике. Ведь именно отцы должны воспитать достойных сыновей, именно нам возложена это ответственность. Бывает, что самый бедный отец оставляет своим детям самое богатое наследство. В воспитании мальчиков всегда уделялось большое внимание формированию истинно мужского характера. Стойкость, честность, справедливость, смелость, упорство и трудолюбие в достижении целей считались главными достоинствами мужчины. Будущий продолжатель рода должен быть оптимистом и уверенным в своем будущем. Такие качества и должны привить своим детям, мы – отцы.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в Якутии 300 тысяч семей и только 32 тысячи семей являются многодетными, этого недостаточно. Я сам являюсь отцом пятерых детей. И мы считаем, что каждая семья в Якутии должна иметь в среднем пять детей. Ведь слово семья означает семь раз Я. То есть мать, отец и пять детей. Каждый мальчик с ранних лет должен мечтать и морально готовиться, стремиться стать многодетным отцом, а каждый отец должен стремиться стать прадедушкой. Точно так же каждая девушка должна мечтать стать многодетной матерью, а каждая мать должна стремиться стать прабабушкой. Раньше девушки в знак признания в любви к своему парню говорили: «Любимый, я очень сильно люблю тебя, поэтому я буду рожать семь орлов-сыновей и девять дочек-лебедей. В нашей стране недостаточно ведется работа по популяризации статуса многодетной семьи.

Ответственность за повышение благополучия семьи, является нашей основной задачей. Отцы, именно мы, должны проявить предприимчивость, опираясь на собственные силы обеспечить стабильный доход. В поддержку семейной экономики нам отцам необходимо расширять самозанятось и развивать частное предпринимательство дляповышения уровня жизни наших семей. Необходимо каждой семье задавать себе вопрос: «Что я сделал сегодня своей семье? Своим родным?»

«Устами младенца глаголет истина», — гласит народная мудрость. Однажды ребенок спросил у родителей: «Зачем человеку две руки?». Ребенок подумал и сам себе с радостным убеждением ответил «О! Оказывается, это для того, чтобы левой ручкой можно было держаться за маму, а правой ручкой — за папу!». Объединив усилия и ресурсы, мы делаем все для укрепления института семьи и пропаганды семейных ценностей. И мы вместе хотим, одного — чтобы ребенок знал маму, знал папу, бабушку, дедушку, прабабушку и прадедушку, воспитывался в полной и счастливой семье, и чтобы наши дети росли физически крепкими и духовно развитыми, и конечно же патриотами своей великой страны. Благополучие семьи — благополучие государства. «Отец – основа крепкой семьи, а семья – основа крепкого государства!»

В 2017 году резолюцией II съезда отцов Якутии, в целях повышения статуса отца и укрепления института семьи Правительству Российской Федерации было предложено рассмотреть вопрос установления в Российской Федерации ежегодного праздника — День отца. И в октябре 2021 года по нашей инициативе Указом Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА учрежден День отца. День отца России будет отмечаться в каждое третье воскресенье октября ежегодно. Учреждение общероссийского праздника День отца несомненно повысит статус отцовства, будет способствовать укреплению института семьи, пропаганде традиционных семейных ценностей. Сформирует заботливое отношение мужчин к воспитанию детей, а также признанию заслуги родителей-мужчин, достойно воспитавших детей.

Уважаемые друзья, дорогие отцы! Благодарю всех отцов за активную жизненную позицию, за Ваш вклад в социально-экономическое развитие республики! Желаю всем здоровья и благополучия, счастья и успехов во всем!

Тапталлаах Сахабыт сиригэр 23-с сылын бэлиэтэнэр Аҕа күнүнэн ыал аҕаларын – иэримэ дьиэлэрбит суон өһүөлэрин, халыҥ хаххаларын- итиитик-истиҥник ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин! Муус устар ый маҥнайгы өрөбүлүгэр өрөспүүбүлүкэбитигэр бэлиэтэнэр Аҕа күнэ — чөл-бигэ туруктаах, иллээх-эйэлээх, сайаҕас дьиэ кэргэн бырааһынньыга.

Былыр өбүгэ саҕаттан хас биирдии уолу оҕону ыал аҕата буоларга уһуйаллар этэ, ол түмүгэр билигин даҕаны хас биирдии уол элбэх оҕолоох дьоллоох ыал аҕата буоларга дьулуһар. Норуот ис кута хайдах туруктааҕын, төһө кыахтааҕын Аҕа, Эр киһи туругунан сыаналыыллара саарбаҕа суох.

Бу орто дойдуга ыал аҕата буолар үрдүк дьол! Өксөкүлээх Өлөксөй эппитинии:

Бар дьоҥҥор

Баттанар күнүгэр

Баараҕай баҕана буол,

Суон норуоккар

Солбонуйар күнүгэр

Суо дурда буол,

Хара норуоккар

Хаалар күнүгэр

Халыҥ халха буол!

Төрөтөр оҕоҥ төлкөлөннүн,

Иитэр сүөһүҥ күрүөлэннин,

Аан алаһаҥ алгыстаннын!

Хас биирдии ыал аҕатыгар элбэх кэрэ-бэлиэ түгэни, дьолу-соргуну, үгүс-үтүмэн үөрүүнү, дьиэ-кэргэҥҥитигэр иллээх-эйэлээх олоҕу, Саха сирин тыйыс тымныытыгар бэриммэт киил тииттии чэгиэн туругу баҕарабын!

Биһиги, аҕалар, биир санаанан салайтаран төрөөбүт дойдубут тэтимнээхтик сайдарын, дьон-сэргэ олоҕо тупсарын туһугар таһаарыылаахтык, бэриниилээхтик, өрө күүрүүлээхтик үлэлиэххэ! Дьиэ кэргэммитигэр, норуоппутугар, төрөөбүт дойдубутугар дурда-хахха буолуохха!

Саха сирин Аҕа Лигатын салайааччыта Айхал ГАБЫШЕВ.