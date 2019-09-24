Айхал Габышев: Многодетные отцы, как и матери, заслуживают поддержки

Как стало известно, фракция политической партии «Единая Россия» направит в правительство законопроект по досрочному выходу на пенсию многодетных отцов. Лига отцов Якутии поддерживает данную инициативу.

В 2017 году Лига отцов Якутии провела второй республиканский съезд отцов, где было отмечено, что главная задача семейной политики республики – прирост населения. По итогам съезда была принята резолюция, которая включила основные актуальные вопросы для развития и укрепления института семьи, в том числе поддержки многодетных отцов.

«Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия»), которая сегодня объединяет более 500 Советов отцов, полностью поддерживает принятие данного законопроекта.

В рамках федеральной программы являюсь координатором партийного проекта «Единой России» — «Крепкая семья». В ходе реализации проекта мы ежегодно организовываем встречи с многодетными отцами. Среди них есть и одинокие отцы, которые поднимают на ноги трех и более детей. Конечно же, эти отцы сами в одиночку занимаются воспитанием своих сыновей и дочерей, находясь занятыми работой, некоторые работают в бюджетной сфере.

На наш взгляд, многодетные отцы заслуживают таких же льгот, которые предусматриваются российским законодательством в целях поддержки многодетных матерей, тем более в условиях Крайнего Севера. С точки зрения Конституции нашей страны и принципов гендерного равенства не справедливо поддержать только матерей.

Кроме того, мы уверены, что досрочный выход на пенсию благотворно повлияет на улучшение демографических показателей, сохранится устойчивый прирост населения в регионах Дальнего Востока, в частности в Якутии», — поделился председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев.