Айхал Габышев: Этот праздник важен для взрослых

Дорогие, любимые наши дети и их родители!

По давней и доброй традиции в первый день лета отмечается Международный день защиты детей.

В этот замечательный солнечный день хочу пожелать всем мира и добра, ведь все мы родом из детства. Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Уже в раннем детстве складывается характер человека, его жизненные принципы. А они во многом зависят от той среды, в которой воспитывается ребенок.

В нашей республике реализуются многие проекты и программы, направленные на развитие и дополнительное образование детей, создаются условия для полноценной самореализации, досуга и отдыха юных горожан. Якутские школьники достойно представляют нашу республику на конкурсах и олимпиадах, соревнованиях и фестивалях различных уровней. Мы рады, что в нашей республике с юным поколением работают высокопрофессиональные педагоги, воспитатели, работники культуры, тренеры. Ваш труд помогает ребятам раскрыть свои таланты, свои дарования в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве и в спорте.

Уважаемые родители, взрослые, берегите детей, защищайте их, дети наше будущее! Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются.

С наилучшими пожеланиями Айхал Габышев, председатель общественной организации «Лига отцов Якутии»