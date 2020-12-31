Айхал Габышев: 2021 сыл кэрэни эрэ кэрэхсээтин, үтүөнү эрэ үксэттин!

Тапталлаах Сахабыт сирин көрсүө-сэмэй майгылаах, үтүө санаалаах олохтоохторун, ытык-мааны биир дойдулаахтарбын кэлэн иһэр Саргылаах Саҥа дьылынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен НИКОЛАЕВ ааһан эрэр 2020 сылы Дойдуга бэриниилээх буолуу сылынан биллэрбитин кэккэ ситиһиилэрдээх атааран эрэбит. Төрөөбүт дойдубут үтүө үгэстэрин үйэтитэрбит, улуу өбүгэлэрбит албан ааттарын ааттатарбыт, үүнэр көлүөнэҕэ, кэнэҕэски кэнчээригэ үйэлээх бэлэх буолан олохторун сырдаттын!

Доруобуйа сылынан биллэриллибит үүнэр 2021 сыл кэрэни эрэ кэрэхсээтин, үтүөнү эрэ үксэттин! Хас биирдии ыалга ыраас тапталы, чэгиэн туругу, күүстээх санааны, үрдүк ситиһиилэри, байылыат олоҕу баҕарабын!

Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2021-м годом и Рождеством!

Новый год — время светлых надежд и радостных событий, время подведения итогов и зарождения новых идей, когда мы смотрим в будущее с оптимизмом, и с надеждой на новые успехи.

2020 год выдался не простым, но подарил нам неоценимое чувство единения, человеческой и национальной солидарности, сострадания и неизбывной веры в преодолении любых вызовов.

В будущем году перед нами стоят много новых задач, направленных на повышение качества жизни каждой семьи! И благодаря консолидации власти, бизнеса и общества мы в силах решить самые амбициозные задачи, ради процветания нашей любимой республики.

Пусть наступающий год, объявленный в нашей республике Годом Здоровья, станет годом позитивных перемен, будет успешным и щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания!

И пусть Вас всегда согревает тепло сердец родных и близких!