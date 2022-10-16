Айхал Габышев: Мы, отцы, должны воспитать достойных сыновей!



​В третье воскресенье октября в Российской Федерации отмечается День отца. Этот день учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2021 году в целях укрепления института семьи, пропаганды традиционных семейных ценностей и повышения статуса отца.

С испокон веков наш народ ставил во главу угла – мужчину-отца, добытчика, продолжателя рода. Во многом именно отец закладывает в своих детях чувство патриотизма, преданность своей Родине и готовность защищать её в трудную минуту. Отец – это сила, мудрость и опора семьи! Отец — основа крепкой семьи, а семья — основа сильного государства.

Мы, отцы республики, благодарны первому президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Николаеву за учреждение еще в 1999 году Дня отца в Республике Саха (Якутия). Этот особый день дал большой импульс развитию отцовского движения, деятельность которого направлена на повышение престижа отцовства и укрепление института семьи. В 2007 году создана общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», которая объединила все советы отцов республики. Этим самым наша республика одной из первых в России зарегистрировала общественное движение отцов.

С каждым днем нас становится все больше и больше. Лига отцов сегодня объединяет более 1000 Советов отцов.

На высоком уровне проведены два съезда отцов республики в 2007 и в 2017 годах, в рамках которых были утверждены цели и задачи отцовского движения региона. Сегодня пункты резолюций съездов претворяются в жизнь и меняют жизнь людей к лучшему. В республике ежегодно в целях укрепления семейных ценностей, национальных традиций и пропаганды трезвого здорового образа жизни и спорта начиная с 1999 года проводятся республиканские соревнования команд отцов с сыновьями «Аҕа күрэҕэ», которые с каждым годом становятся массовыми и популярными.

2022 год в Амгинском, Абыйском, Оленекском улусах, в улусных центрах Намского, Горного, Хангаласского муниципальных образований и в нескольких наслегах республики объявлен Годом отца. Проводятся мероприятия различного уровня в рамках Года матери в республике и Года отца в муниципалитетах.

Мужчины «говорят» своими поступками. Воспитание полноценной личности ребенка должно быть основано на личном примере родителей и особенно отцов. «Не надо иного образца, когда в глазах пример отца», говорит народная мудрость. Шайбу забивает не клюшка, шайбу забивает характер. Именно мы, сами отцы должны принять непосредственное активное участие в этом процессе. Мы, отцы, своим личным примером, должны пропагандировать патриотизм, любовь к матери и малой родине, уважение и почтение старшему поколению. Мы должны понять и учить своих детей, что патриот — это не только защитник Отечества. Не меньшим патриотом является тот, кто заботится о своей семье, кто с любовью, заботой и ответственностью воспитывает достойных сыновей и дочерей, и тем самым создает стабильное настоящее, формирует будущее и способствует процветанию малой родины, республики и в целом страны. Каждый отец ежедневно должен задать себе вопрос и ответить: «Что я сделал сегодня своей семье? Своим родным? Своей республике и стране?»

В нашей республике есть много положительных моментов и достижений в области государственной семейной политики. Но несмотря на принятые меры государственной поддержки семей остается ряд проблем, требующих последовательного решения. И сегодня нам необходимо открыто и смело об этом говорить.

Ведь не секрет, средняя продолжительность жизни мужчин в Якутии – 64,9 года, а женщин -75,4 лет. Поэтому нам необходимо принять конкретные меры по укреплению здоровья мальчиков и юношей с раннего возраста. Повышение продолжительности жизни мужчин – это не только проблемы медиков, это должны понять и сами мужчины.

Решение демографических вопросов невозможно без улучшения показателей здоровья мужчин республики.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в Якутии 300 тысяч семей и только 32 тысячи семей являются многодетными, этого недостаточно. И мы считаем, что каждая семья в Якутии должна иметь в среднем пять детей. Ведь слово семья означает семь раз Я. То есть мать, отец и пять детей. Каждый мальчик с ранних лет должен мечтать и морально готовиться и стремиться стать многодетным отцом, а каждый отец должен стремиться стать прадедушкой. Точно так же каждая девушка должна мечтать стать многодетной матерью, а каждая мать должна стремиться стать прабабушкой.

В нашей стране недостаточно ведется работа по популяризации статуса многодетной семьи.

Сегодня в школах республики работает 14 194 учителя, но от общего числа учителей только 18% являются мужчинами. Этого мало. Школа без мужчины это все равно как неполная семья. Повышение статуса мужчины-учителя в современной школе является одной из приоритетных задач нашего общества.

Предлагаем дальше усиленно работать по увеличению количества трезвых сел. Сегодня трезвых сел у нас только 188 из 445.

Мы понимаем что у каждой эпохи свои задачи. Эти и другие задачи мы, отцы должны четко выполнять.

Именно мы, отцы, должны воспитать достойных сыновей, именно нам возложена это ответственность. Бывает, что самый бедный отец оставляет своим детям самое богатое наследство. В воспитании мальчиков всегда уделялось большое внимание формированию истинно мужского характера. Стойкость, честность, справедливость, смелость, упорство и трудолюбие в достижении целей считались главными достоинствами мужчины. Будущий продолжатель рода должен быть оптимистом и уверенным в своем будущем. Такие качества и должны привить своим детям, мы – отцы.

От имени общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия) поздравляю всех жителей республики с Днем отца в Российской Федерации.

Пусть этот праздник принесет вам много счастья, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений, моментов и радостных событий. Здоровья, счастья, благополучия и успеха каждому жителю нашей республики! Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!



Айхал Габышев, председатель Лиги отцов Якутии