Айхал Аммосов, сбежавший за границу, — Сардане Авксентьевой: Нас не догонят…

Сбежавший в Казахстан от судебного приговора пацифист Айхал Аммосов поблагодарил за организацию своего оперативного переезда депутата Государственной Думы Сардану Авксентьеву. Сообщение об этом он выложил в аккаунте запрещенной соцсети, сообщает тгк @yainfo

Напомним, в отношении Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, и Якутский горсуд уже принял его к рассмотрению.

Неизвестно, насколько правдиво его сообщение о помощи в отъезде со стороны депутата Госдумы РФ.

Сардана Авксентьева вскоре прокомментировала ситуацию: