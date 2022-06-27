Айхаан Антонов взял бронзу чемпионата России

На завершившемся в Кызыле чемпионате России по вольной борьбе воспитанник Нюрбинской школы борьбы Айхаан Антонов (до 65 кг) принес еще одну медаль сборной Республики Саха (Якутия).

В своей первой схватке на арене «Субедей» Айхаан Антонов взял верх над Виктором Жербаевым из Бурятии, затем в 1/8 финала со счетом 1:4 уступил дагестанцу Гаджимураду Омарову.

В дальнейшем Омаров отборолся очень удачно, в том числе в полуфинале взял верх над своим титулованным земляком, олимпийским призером Гаджимурадом Рашидовым – 4:3. Благодаря этому якутянин получил возможность продолжить битву за медали через утешительные поединки. Здесь Айхаан выступил более чем успешно, победив тувинца Э. Ондара и К. Ханапиева из Дагестана.

На малый финал за третье место Г. Рашидов не смог выйти из-за травмы, таким образом Айхаан Антонов впервые в своей карьере становится обладателем бронзовой медали главного ковра страны!

Напомним, что ранее в весовой категории до 70 кг такую же награду завоевал мастер спорта международного класса Виктор Рассадин.

Четверть века назад на чемпионате России в Кызыле якутские атлеты остались без медалей. Не добыли они драгоценных наград и в прошлом году, в Улан-Удэ. По сравнению с теми стартами нынче прогресс очевиден. Но нельзя успокаиваться на этом, необходимо идти вперед, к более высоким достижениям.