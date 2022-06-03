Айгуль принимает «Быстрые меры», чтобы сдерживать цены

«Айгуль» – одна из самых известных и старейших в Якутии сетей магазинов продовольственных товаров, чье название плотно ассоциируется у якутян с большим выбором, выгодными акциями и демократичными ценами. Этой весной компания, как и многие предприятия России, столкнулась с тяжелым вызовом, требовавшим повышения стоимости продукции. Как вышла из сложной ситуации «Айгуль», и какую роль в этом сыграл «Алмазэргиэнбанк», читайте в нашем материале.

История компании «Айгуль» начинается с маленького подвального помещения в городе Нерюнгри, где в 1993 году Флида Миргазимовна Габбасова открыла первый магазин. В 2022 году сеть состоит из 23 хорошо развитых розничных и оптовых магазинов, с действующей сетью супермаркетов. На сегодняшний день общая площадь предприятия «Айгуль» составляет более 15 тысяч кв. метров. Партнерами компании выступают более 600 предприятий-поставщиков продовольственных товаров и товаров народного потребления.

«Начинали как индивидуальные предприниматели. Были и высокие подъемы, и падения, каждое из которых было для нас уроком. Если бы я знала, что в итоге наша сеть настолько разрастется, что будет такая большая ответственность, что нужно будет учиться работать с людьми, ведь один в поле не воин, то я бы все равно прошла этот путь от начала до конца. Дорого стоит, но здорово учит – вот такая поговорка у нас. Мы были сначала только в Нерюнгринском районе, после открыли сеть в Алданском районе и в Якутске», – рассказала Флида Миргазимовна Габбасова.

В настоящий момент компания, благодаря грамотному руководству и сплоченной работе команды единомышленников, продолжает успешно развиваться. Открываются новые магазины, внедряются новые формы работы в розничной сети, систематически происходит обучение и повышение квалификации персонала, создаются новые рабочие места, что особенно важно для социально-экономического развития республики.

«Мы сейчас имеем производственные цеха в Нерюнгри и Якутске, у нас свое производство хлебобулочных изделий, производство воды «Нахот» и «Аква Неру», есть в Южной Якутии еще наша новая отрасль Fix Price. Мы относимся к крупному бизнесу. Южная Якутия более закупочная, завозная. Мы зависим от поставщиков в любом случае, а они смотрят на объемы заказов, опыт работы, есть ли торговля для розничных магазинов», – отметила генеральный директор компании.

По ее словам, помимо этого предприятие принимает участие в коммерческих и государственных закупках на поставку товаров согласно техзаданию в больницы и детские сады Южной Якутии, а также на поставку товаров для организации горячего питание для вахтовых работников. По заключенному контракту с УК «Колмар» обеспечивается горячее питание для их работников.

Одной из определяющих стратегий ООО «Айгуль» является опережение конкурентов, при этом компания не боится здоровой конкуренции. Предприятие на протяжении многих лет последовательно вырабатывало репутацию среди своих клиентов.

«Конкуренцию определяет клиент. У нас всегда заниженная торговая надбавка – я и мои коллеги гражданский долг свой выполняем полностью. На продукцию первой необходимости ставим цены ниже рыночных, что действительно формирует ценовую конкуренцию», – поделилась Флида Миргазимовна.

Она рассказала, что экономический кризис весны 2022 года компания встретила достойно, потому что была к этому готова – уже имелся опыт подобной ситуации, «иммунитет» был выработан. Весной, когда поставок не было, к нам обращались многие торговые розничные сети, и мы помогли своим партнерам. Сейчас цены поставщиков приходят в норму.

Флида Габбасова отметила, что правительство республики своевременно откликнулось на экономическую ситуацию. Она подчеркнула, что Глава Якутии Айсен Николаев обратил внимание именно на продовольственное обеспечение населения.

«Наша компания «Айгуль» была одной из первых, кто оформил кредит «Быстрые меры» под льготную ставку 8% в Алмазэргиэнбанке. На эти средства мы закупили большие партии сахара, муки, круп, тушенки, молока, растительного масла и т.д. Поэтому поскольку товары все придут вовремя, торговая надбавка на них будет маленькая. Мы также готовы предложить поставку вагонами и контейнерами мелкой рознице, особенно тем, кто из далеких улусов», – рассказала генеральный директор.

Для справки: льготный кредит «Быстрые меры» под 8% годовых от Алмазэргиэнбанка могут получить предприниматели Якутии для пополнения оборотных средств на поставку и реализацию социально-значимых продовольственных и непродовольственных товаров. Программа разработана совместно с Правительством РС (Я) в качестве одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в целях сдерживания роста цен на социально-значимые товары.

«Почти два года назад мы пришли в Алмазэргиэнбанк как клиенты. Ранее встречались с его руководством, но даже не предполагали, что банк настолько оперативно может реагировать на те или иные ситуации. Мы поняли друг друга и решили вместе работать. Нужно работать с родным банком, подумала я тогда, и не ошиблась», – резюмировала генеральный директор ООО «Айгуль» Флида Миргазимовна Габбасова.

Алмазэргиэнбанк предоставляет кредит на сумму от 5 миллионов рублей сроком на один год субъектам малого и среднего предпринимательства и иным организациям сферы торговли, которые торгуют товарами первой необходимости: продукты питания, хозяйственные товары, детские товары, одежда, обувь, бытовая техника, автомобильные запчасти, лекарственные препараты, зоотовары, сантехника, горюче-смазочные материалы, очки и линзы для зрения. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте банка.

Кредитные средства можно использовать:

— не менее 70% от суммы кредита на закупку дополнительной партии продовольственных и непродовольственных товаров.

— 15% от суммы кредита — на оплату услуг перевозки,

— 15% — на закупку других товаров.

Кто может рассчитывать на льготное финансирование?

Чтобы претендовать на кредит «Быстрые меры» компании и частные предприниматели должны соответствовать нескольким обязательным требованиям:

Заемщик ведет деятельность на территории Республики Саха (Якутия)

Предприятие Заемщика не проходит процедуру банкротства.

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, или видах деятельности согласно определенного продуктом Перечня

С полным пакетом документов кредита «Быстрые меры» и другими льготными кредитами, мерами поддержками от АЭБ можно ознакомиться на сайте банка. Также вы можете записаться на консультацию по номеру бесплатной горячей линии банка: 8-800-100-34-22.