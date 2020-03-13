Айдар Иванов прокомментировал позицию прокуратуры в деле Левадных

Общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ, оказывавший материальную помощь и моральную поддержку работнице клиринговой службы из Филиппин Ракель Де Ла КРУЗ, работавшей в фирме Кристины ЛЕВАДНОЙ, отстаивает интересы пострадавшей в судах против супругов ЛЕВАДНЫХ, которые выступают ответчиками. Случившееся с филиппинской уборщицей в Якутске получило широкий резонанс в обществе и подробно освещалось в СМИ, в том числе и в SakhaLife.

Напомним, что в июле 2019 года в Якутском городском суде супруги Левадные получили условный срок. Точнее, Якутский городской суд приговорил Александра Левадного к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года с лишением звания подполковника и права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Кристину Левадную Якутский городской суд приговорил к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Суд также обязал их встать на учет и являться на регистрацию один раз в месяц.

В октябре 2019-го апелляционная инстанция Верховного суда Якутии усилила приговор в отношении Кристины и Александра Левадных. Суд назначил Кристине Левадной наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком три года.

Александру Левадному суд назначил шесть лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года. Сохранился запрет на работу в правоохранительных органах в течении двух лет с лишением звания подполковник полиции.

Суд обязал Левадных встать на учет в специализированные органы с явкой для регистрации раз в месяц на период действия наказания.

Дело получило широкий резонанс, общество разделилось на два лагеря. По итогам решения суда стороны высказались в СМИ.

Афанасий Алексеев заявил, что ответчикам аморально прикрываться статусом многодетных родителей. Он будет добиваться реального срока для ответчиков. Мизерной назвал Афанасьев сумму, которую выплатит каждый из супругов. Потерпевший отметил, что лично он оказал помощь Ракель на 600 тысяч рублей, и сумма, заявленная к суду, составляла 2,9 миллиона рублей. Афанасий Алексеев отметил, что будет добиваться дальнейшей кассации.

Адвокат Левадных Павел СТАЦЕНКО заявил, что действия потерпевшей стороны являются недопустимыми – созыв СМИ, созыв всяких общественных движений, чтоб наказать родителей четверых несовершеннолетних детей на 14 лет лишения свободы. Такие сроки дают маньякам, убийцам, педофилам и т.д. За что? За ссадину у Алексеева? За то, что Де Ла Круз, ничего не сказав, спрыгнула с окна, эмоционально вопрошал адвокат.

Сейчас Афанасий Алексеев добивается дальнейшего рассмотрения в апелляционных инстанциях.

Сегодня с его подачи опубликовано письмо за подписью первого заместителя прокурора Якутии, государственного советника юстиции 3 класса от 19 февраля 2020 года, в котором он просит Судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции РФ «приговор по уголовному делу в отношении Левадного Александра Викторовича, Левадной Кристины Михайловны оставить без изменения, кассационную жалобу потерпевшего Алексеева А.П. – без удовлетворения».

SakhaLife обратился к первому заместителю прокурора Республики Саха (Якутия) Айдару Лазаревичу Иванову за комментарием.

— По данной ситуации могу прокомментировать следующее. С самого начала суд выносил мягкие, на наш взгляд, решения, что в первой инстанции, что в апелляционной инстанции, по условному сроку. Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы.

Теперь же приговор вступил в законную силу и сейчас в кассационной инстанции сломать его практически невозможно, для этого нужны основания в виде фундаментальных нарушений, каковых не имеется. Поэтому прокурор и не смог подать протест в кассацию, так как он тоже связан строгими требованиями норм уголовно-процессуального законодательства.

Так что зря обижаться не надо! В любом случае, никогда не исходил их конъюнктурных соображений и не поддавался ни на какое давление. Так уж устроен!