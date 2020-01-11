Айдар Иванов поведал о личном

Первый заместитель прокурора Якутии в чине государственного советника юстиции 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора. Прокурорской работе Айдар Лазаревич посвятил более четверти века. Он регулярно дает интервью и комментарии, касающиеся исключительно работы ведомства и обстоятельств резонансных дел. Однако в преддверии Дня работника прокуратуры по настоянию газеты «Якутия» рассказал немного о себе, опубликовала © Yakutia-Daily.ru.

Отвечая на вопросы журналиста Алексея РУДЫХА, Айдар Иванов рассказал, что был призван на Тихоокеанский флот, где служил три года.

— После окончания учебки на Русском острове под Владивостоком под названием «Школа оружия» меня определили служить на противолодочный корабль «Приморский комсомолец». Дослужился до главного корабельного старшины, командира отделения комендоров.

Комендор — это матрос-артиллерист. Нашими «владениями» являлись орудийные башни корабля.

На «Приморском комсомольце», впрочем, как и на всех кораблях Тихоокеанского флота, служили ребята всех национальностей СССР. Интернационал! Ни о какой дедовщине и речи не было, наоборот, взаимовыручка, поддержка и чувство локтя.

— Охота – моя страсть, но рыбалку тоже люблю, — признается собеседник. — Причем никакими не сетями — удочкой, закидушкой. Стараюсь выезжать подальше, так как в окрестностях Якутска, как я убедился, охотников и рыбаков на порядок больше, чем собственно добычи. Охочусь преимущественно по перу. Большая удача, когда в охотничий сезон удается попасть на малую родину – в Среднеколымск, где у меня остались друзья детства. Земляки всегда рады меня видеть.

Лучший отдых, конечно, на природе, но и про море не забываем. Порой всей семьей выезжаем на отечественные курорты. Заграничные мы не жалуем, так как считаем, что в России много интересных мест, которые нужно обязательно посетить. У меня замечательная супруга Зульфия Насиховна, с ней я познакомился еще в Среднеколымске. Профессия моей супруги – ЖЕНА! На ней наш быт, семейный тыл! Дочь Аина работает врачом-стоматологом, а сын Тимур учится в 11-м классе и собирается пойти по моим стопам, поступить на юридический. Я любящий дедушка 6-летней внучки и полугодовалого внука! Мама Вера Спиридоновна и отчим Алексей Афанасьевич – живы и здоровы, сейчас на пенсии, живут в Якутске, рядом с внуками и правнуками.

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