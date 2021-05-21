Айдар Дмитриев: Людям нужно не мешать

а создавать условия для развития

Какие причины побудили меня принять участие в предварительном голосовании «Единой России»? Осенью мы будем выбирать людей, которые будут принимать законы для всей нашей страны и будут влиять на наше будущее в ближайшие 4 года.

Я ветеран военной службы, пенсионер, в настоящее время работаю в системе образования. За свою жизнь успел пожить и на Крайнем Севере, и в сельскохозяйственном районе, и в городе, повидал и испытал многое.

Знаю проблемы нашей республики не из командировок и окна служебного кабинета, а из ежедневной жизни. Вместе со своей семьей испытывал те же проблемы, что и все: плохие дороги, неблагоприятная экология, дефицит лекарств и врачей, проблемы с чистой водой, с ЖКХ.

И теперь я готов приложить свои знания и опыт для решения этих проблем. Не буду давать громких обещаний – я за реальный подход к решению проблем и за трезвый взгляд на вещи. Но одно я знаю точно: нельзя отступать и опускать руки, нельзя говорить, что «все уже решено без нас».

От нас и только от нас зависит наша жизнь. Всегда говорил, и буду повторять, что в Якутии живут прекрасные, талантливые и трудолюбивые люди, которым нужно не мешать, а создавать условия для развития, тогда наша республика будет процветать.

Поэтому прошу Вас поддержать меня.