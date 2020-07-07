Айдааннаах айфон

Сотрудниками МУ МВД России «Якутское» задержан безработный 21-летний подозреваемый в совершении грабежа и вымогательства. Общая сумма причиненного ущерба составила около 90 000 рублей.

Установлено, что весной текущего года злоумышленник под предлогом того, что ему не хватает денег на покупку подарка для мамы, убедил своего знакомого сдать в ломбард его айфон, выручив за него 30 000 рублей. При этом он пообещал приятелю, что позже выкупит телефон и вернет ему, но получив деньги, скрылся.

Через некоторое время подозреваемый, встретившись с заявителем, потребовал отдать ему сотовый телефон, т.к. якобы тот ранее не пришел на назначенную им встречу. После этого молодой человек открыто похитил у потерпевшего айфон и покинул место происшествия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и ч.1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

*Cкандальный