29.02.2020
17:28
109
Культура & Образование
Айал Сильверсан «Tribute to Sakha Music/ Саха ырыатын ыллыгынан»
Уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию нового артиста театра эстрады — Айал Сильверсан!
Только 14 марта с 18.00 мы приглашаем зрителей на сольный концерт Айала Сильверсана.
Концерт- посвящение якутской песне «Tribute to Sakha Music/ Саха ырыатын ыллыгынан».
Не пропустите первый сольный концерт нового артиста театра эстрады Айала Сильверсана.
Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/tribute-to-sakha-music-saha
Справки по телефону 744-330
Место: пр. Ленина 47, Камерный зал
Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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