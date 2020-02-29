29.02.2020
17:28
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Культура & Образование

Айал Сильверсан «Tribute to Sakha Music/ Саха ырыатын ыллыгынан»

Уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию нового артиста театра эстрады — Айал Сильверсан!

 Только 14 марта с 18.00 мы приглашаем зрителей на сольный концерт Айала Сильверсана.

 Концерт- посвящение якутской песне «Tribute to Sakha Music/ Саха ырыатын ыллыгынан».


Не пропустите первый сольный концерт нового артиста театра эстрады Айала Сильверсана.

Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/tribute-to-sakha-music-saha

Справки по телефону 744-330

Место: пр. Ленина 47, Камерный зал

Источник: На правах рекламы.
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