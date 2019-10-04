Айаан Васильев, новый директор школы № 26: Хоть я и коммунист, но революций не будет!

Накануне начала нового учебного года, 30 августа, депутат Якутской городской Думы от КПРФ Айаан ВАСИЛЬЕВ был назначен директором 26-й школы Якутска. До этого он руководил Мархинской средней школой №2. Накануне Дня учителя SakhaLife поговорил с Айааном Ильичем.

Вернулся в родную школу директором

— Хорошо помню, как четвероклассником пришел в 1982 году в школу № 26. Это была самая большая, самая современная – с бассейном – школа в Якутске. Просторное, светлое здание, много классов, много учеников – на меня в детстве это произвело сильное впечатление.

Она и сейчас одна из самых крупных школ не только в столице (третье место после школ №№ 31 и 2), но и в республике: 1964 учащихся, 113 педагогов, всего с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом – 145 работников. По шесть классов в параллели, а в 9-х классах есть даже «з», наполняемость от 32 до 40 человек.

СПРАВКА

Айаан Ильич Васильев родился 1 января 1972 года. Учился в школах №17 и №26 г. Якутска, Якутском государственном университете имени М.К. Аммосова, историческом отделении историко-юридического факультета; Дипломатической академии МИД России в г. Москва; Якутском экономико-правовом институте (филиал) Академии труда и социальных отношений, юридический факультет.

2008-2013 гг. – старший референт постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), помощник заместителя председателя ГС (ИТ), координатор фракции КПРФ, с 2014 г. по август 2019 г. – директор Мархинской СОШ № 2, в настоящее время – директор СОШ №26

В 2003 году вступил в КПРФ, член Якутского республиканского комитета КПРФ, 2006-2009 гг. – первый секретарь Якутского республиканского комитета Союза Коммунистической Молодежи РФ; депутат Якутской городской Думы III—IV созывов, председатель комиссии по социальной политике.

Женат, двое детей.

Для меня моя родная школа — это, прежде всего, замечательные учителя. Нашим классным руководителем была Нина Ефимовна КОНСТАНТИНОВА, учитель русского языка, она довела нас до выпуска. Это она прививала нам понимание, что такое хорошо и что такое плохо. В старших классах порой мы относились к ее разговорам о вечных ценностях с подростковым скептицизмом, но сейчас, с высоты прожитых лет, я осознаю, что она во многом заложила в нас основы. Мои одноклассники выросли благополучными людьми, крепко стоящими на ногах, создавшими семьи с детьми, никто не сбился с пути. В этом году Нине Ефимовне исполняется 85 лет, мы с одноклассниками готовимся поздравить свою любимую учительницу с юбилеем, все эти годы мы с ней поддерживаем связь.

Июнь 2014 г. На 25-летии окончания школы

Большое влияние оказал лично на меня учитель истории Раиль Равильевич МУХАМЕДЬЯНОВ, который пробудил во мне любовь к истории и после окончания школы я поступил на историческое отделения ЯГУ. Прекрасно вела уроки химии Людмила Игоревна ПОВЕДСКАЯ, директор школы, впоследствии основавшая Коммерческую школу, ныне городской лицей. До сих пор мы навещаем нашего любимого физика Юрия Ивановича ХАРИТОНОВА, который всегда рад своим ученикам. Любовь Николаевна НОЕВА, которая учила нас математике, была до меня директором школы. И в нашей школе мы всегда будем хранить память о замечательных педагогах, постоянно поддерживаем связь с нашими ветеранами, чтобы сберечь сильные традиции учительского состава школы № 26. Ведь наша школа всегда занимала высокие позиции по уровню подготовки учащихся. В рейтинге школ республики 2017 года, в котором участвовало более 400 образовательных учреждений, СОШ № 26 заняла достойное 7 место. А в г.Якутске третий год входим в «Топ 7 школ» по итогам участия в городских и республиканских олимпиадах.

Наш дружный класс

Меня назначили директором прямо перед 1 сентября, и в родной школе меня приняли тепло и доброжелательно, ведь я здесь свой человек с детства. Я был активным общественником в школе – комсоргом, старостой. После окончания часто приходил сюда на юбилейные мероприятия, всегда был «на связи». Работают учителя, которые ещё нас учили.

У нас был дружный класс, мы активно общаемся до сих пор, благо есть соцсети. 24 августа прошла теплая встреча в Москве с теми из них, кто там живет, а 2 ноября запланирован сбор с одноклассниками-якутянами. И все эти годы мы поддерживали связь с родной школой, нашими учителями.

В следующем 2020-м году школа будет отмечать 70-летие. Есть заветная мечта к юбилею возродить Ассоциацию выпускников школы № 26, среди которых много известных людей, достигших успеха в своей профессии. Некоторые из них прямо говорят: чем можно помочь? Ассоциация выпускников, конечно, могла бы оказать родной школе содействие во многом, и не только в материальных вопросах.

Обязательно хочу пригласить на этот праздник всех бывших директоров — Людмилу Игоревну ПОВЕДСКУЮ, Татьяну Даниловну НЕДОСЕКОВУ, Любовь Николаевну НОЕВУ, которая продолжает работать в школе. Думаю, они станут для меня хорошими наставниками и советчиками.

«Революций не будет!»

На линейке, посвященной Дню знаний

Школа – это большой сложный организм, и роль директора заключается в том, чтобы правильно организовать его деятельность – от учебного и воспитательного процесса до ремонта электропроводки и канализации. По сути, директор должен быть менеджером-управленцем, но в хорошем смысле этого слова, не «менагером». Сейчас идет сложный процесс оптимизации управления образовательным учреждением. Вместо девяти заместителей будет пять, каждый будет курировать свое направление работы. Возрастают требования и нагрузка управленческого персонала, педагогов.

Работаю директором чуть больше месяца, сентябрь всегда напряженный месяц в школе – отлаживаются образовательная программа, учебный план, тарификация, расписание. Сейчас я должен основательно разобраться, подумать, посовещаться с коллегами, провести инвентаризацию проектов, планов, чтобы определиться, как и куда двигаться дальше. Но я сразу сказал своим сотрудникам: «Я хоть коммунист, но революций не будет». Школа – живой организм и должна развиваться эволюционно, сохраняя все, что накоплено, в то же время, двигаясь вперед.

Встреча с объединением молодых учителей «Меридиан»

Радует, что в нашем коллективе есть яркая плеяда молодых учителей, энергичных, креативных, которые создали свое объединение «Меридиан» из 27 человек, эта группа стала инициатором создания в 2016 году городской Ассоциации творческих молодых учителей «Столица». Рассчитываю на их помощь во всех начинаниях.

Что скрывать, проблем с материально-технической базой накопилось много. Здание школы еще советской постройки, ему 37 лет, пришла в негодность электрика, канализация, в аварийном состоянии запасное крыльцо, зимой промерзают некоторые помещения. Выделяемых средств на текущий ремонт не хватает. А капремонт не проводился достаточно давно.

Проблемы школ столицы надо решать на уровне республики

Это общая проблема образовательных учреждениях Якутска, которые в большинстве своем построены в 60-80 годы, и сейчас наблюдается массовый износ этих зданий. Я как депутат Якутской городской Думы, в курсе проблем материальной базы школ города. Надо предпринимать меры на уровне республики, чтобы решить вопросы материальной базы школ Якутска. Ведь не секрет, что увеличение количества учеников в школах Якутска (в этом году около 2200 детей!) происходит не только за счет рождаемости, а из-за миграции населения в столицу из районов. Сейчас более 47 тысяч, треть школьников республики учится в образовательных учреждениях Якутска. Пора всерьез пересматривать подходы к финансированию строительства школ и решать реальные накопившиеся проблемы с переполненностью столичных школ, с ремонтом их обветшавших зданий, со строительством пристроев и новых зданий. Депутаты Гордумы вместе с депутатами Ил Тумэна, избранными от города, будут ставить все эти наболевшие проблемы на уровне республики, муниципальному бюджету не по силам решить их своими силами.

Родительская помощь должна быть добровольной

С другой стороны, я считаю, что мы должны привлекать родителей к решению школьных проблем. Но, конечно, строго на добровольной основе, только тех, кто понимает, что государство не может в полном объеме обеспечить надлежащее материально-техническое состояние образовательных учреждений. Такие родители есть, их много в нашей школе, так как многие из них сами учились в школе № 26, привели сюда своих детей и даже внуков. Наш микрорайон в центре города, с устоявшимся населением, поэтому многие семья поколениями учились в нашей школе, она для них родная. И такие родители сами предложили воссоздать Фонд содействия развитию СОШ № 26, открыть специальный счет, на большом родительском собрании, которое я провел почти сразу, как стал директором, и откровенно рассказал им о проблемах с материально-технической базой.

Родом из учительской семьи

Я сам родом из педагогической семьи — мама и папа работали учителями в республиканской школе-интернате № 2 (эту школу еще называли «Дружба»), они часто брали меня с собой на работу, и я, можно сказать, вырос там. Для меня вхождение в школу было органичным, когда я стал директором Мархинской школы, то без усилий влился в учебный процесс, брал часы истории. Для меня очень важно живое непосредственное общение с детьми, что мне дает глубокое понимание учебного процесса. Сейчас в силу занятости я не могу вести уроки, но твердо намерен, освоившись в роли директора, в следующем учебном году взять несколько часов в неделю.

«Образование придает человеку достоинство»

Для меня как историка, очевидна роль учителя в жизни любого цивилизованного общества, как Запада, так и Востока. Что в Древней Греции и Риме, что в Древнем Китае и Индии, авторитет учителя, наставника, гуру, сенсея был просто огромным, определяющим общественное мнение, они были настоящими властителями дум. То же самое было в советское время – учитель всегда был уважаемым человеком. В истории Якутии именно образованные передовые люди, часто сосланные в глухие уголки, вырастили первую плеяду якутской интеллигенции. Нам надо сейчас стремиться возродить былой авторитет профессии учителя.

Огорчает, что сейчас возникла ситуация, когда родители позволяют себе вмешиваться в учебный процесс, «качать права». Нет, бывает, когда родители действительно правы, ведь педагоги тоже бывают разными, но уважение к учительскому труду всегда должно сохраняться в обществе. Без этого нельзя добиться правильного воспитания будущих поколений. У учителей должна быть достойная зарплата, хотя большинство из них работает в школах не из-за материальных побуждений, понятно, что для этого нужно выбирать другое поприще. В школу идут люди, которые любят детей, любят с ними работать, это особое призвание.

«Образование придает человеку достоинство». — это глубокое высказывание французского философа Дени Дидро я привел в своем выступлении перед детьми 1 сентября. Хотел бы, чтобы наши ученики усвоили, что образование – это основа жизненного успеха, не только материального, а духовного, человеческого, без него трудно реализовать себя и состояться полностью как личность.

Поздравляю всех своих коллег – педагогов с нашим профессиональным праздником – Днем учителя! Желаю новых высот в работе, творческих достижений, благодарных и талантливых учеников!