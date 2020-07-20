Айаал Яковлев: тушение лесных пожаров — это тяжелый и напряженный труд

В начале июля в Верхоянском улусе сложилась сложная обстановка с лесными пожарами. В целях оказания помощи местному населению в тушении возгораний и стабилизации ситуации в Батагай вылетели работники ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Минэкологии Якутии. В течение двух недель они самоотверженно боролись с огненной стихией. На днях пожарные вернулись в Якутск, руководитель группы Айаал ЯКОВЛЕВ рассказал о том, как проходило тушение пожаров на Севере.

— В Верхоянский улус мы вылетели в составе 17 человек. По прибытию в Батагай разделились на две группы: 10 человек работали вблизи Батагая, 7 человек полетели дальше в Эвенто-Бытантайский улус. На сегодняшний день обстановка там стабилизировалась, крупных очагов нет. Основная причина большинства возгораний — это сухие грозы. С поставленными задачами справились, ликвидировали крупные пожары в Верхоянском и Эвено-Бытантайском улусах. Особые трудности в ходе работы не возникали, все прошло благополучно. Местные жители нам очень помогали. В настоящее время там работают сотрудники Верхоянского лесничества и сезонные работники ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Самым эффективным методом при борьбе с лесным пожаром является пуск встречного пала и прокладка минерализованной полосы. Некоторые не понимают того, что встречный огонь делается с целью остановить распространение возгорания. Даже думают, что мы нарочно так делаем. Но, действительно, эти два метода — самые эффективные и результативные. На труднодоступных и удаленных землях используется, в основном, только лопата. Так как с его помощью копаем минполосы и пускаем встречный огонь. Также незаменимым орудием является противопожарный ранец (РЛО).

Тушение пожаров — это тяжелый и напряженный труд. Поэтому придерживаемся четкого графика работы, к примеру: кто-то в дневное время, а кто-то работает ночью. В некоторых случаях обходимся почти без сна.

Напоследок, выражаем огромную благодарность главе Верхоянского улуса Гаврилу ЧИРИКОВУ, первому заместителю Олегу РЕПКИНУ, водителю администрации Евгению ЛЫСОВУ и главному лесничему Константину ШЕСТАКОВУ.