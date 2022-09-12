Айаал Макаров — новый чемпион России по компакт-спортингу

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Флагман якутского спортинга, чемпион мира и Европы Айаал Макаров выиграл чемпионат России по компакт-спортингу, сообщает «Спорт Якутии».

Для титулованного стрелка эта победа является значимой, так как Макаров впервые стал чемпионом страны в дисциплине компакт-спортинг. Напомним, в 2019 году Айаал становился чемпионом России в большом спортинге.

Главный турнир сильнейших стрелков страны прошел с 9 по 11 сентября в стрелковом комплексе «Русский медведь» в Одинцовской области и собрал 324 участника.

По итогам программы 200 мишеней с результатом 195 очков якутский стрелок стал победителем в категории «А» и по праву завоевал звание абсолютного чемпиона. Еще один мастер из Якутии Николай Кобяков занял высокое четвертое место с результатом 192 мишеней.