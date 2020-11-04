Айаал Лазарев выступит на Гран-при Москвы-2020

Якутский легионер сборной Кыргызстана, чемпион Азии и участник Олимпийских игр Айаал Лазарев будет бороться на предстоящем международном турнире в Москве, который пройдет 7-8 ноября, об этом сообщает «Спорт Якутии.

В соревнованиях примут участие борцы из девяти стран: России, Турции, Кыргызстана, Румынии, Македонии, Аргентины, Узбекистана, Азербайджана и Бахрейна.

Напомним, в начале этого года Лазарев вернулся на ковер после большой паузы. В январе он стал чемпионом Киргизии, а в феврале выступил на чемпионате Азии в Нью-Дели, но до медалей не добрался.